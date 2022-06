Komarji so nevarni

Ko uživamo v toplih poletnih dneh, nam hitro dan pokvarijo zoprni brenčeči komarji. Ti nam na koži puščajo srbeče pike, a prenašajo tudi nevarne bolezni. Z nekaj ukrepi lahko zmanjšamo pojavnost komarjev in se tudi zaščitimo pred piki.

Tudi v Sloveniji vsako leto spremljamo pojav določenih bolezni, ki jih prenašajo komarji, kot sta vročica Zahodnega Nila in japonski encefalitis, tigrasti komarji pa čikungujo, dengo, rumeno mrzlico, virus zika. Na srečo je v Sloveniji le nekaj okužb na leto. Ker smo v času velikih podnebnih sprememb in je dejansko ves planet zelo povezan, prihaja do večjih prehajanj škodljivcev in bolezni tudi v naše kraje.

Na večjem delu Slovenije je tako najbolj razširjen in moteč tigrasti komar. Pripada vrsti komarja iz jugovzhodne Azije. Od tam se je z raznimi pošiljkami razširil po svetu in je v nasprotju z navadnim komarjem aktiven tudi podnevi. Vedeti moramo, da so komarji slabi letalci in se gibljejo v razdalji 200 od mesta, kjer so se izlegli. V naravnem okolju se najraje zadržujejo v bližini posod z vodo. V umazani vodi bomo velikokrat našli ličinke komarjev, kar lahko preverimo s kozarcem, s katerim zajamemo vodo. V kozarcu bodo videti za noht velike ličinke, ki se trudijo priti nazaj do vodne gladine. Odstranitve razmnoževalnih točk se lotite na začetku in pri očitnih virih, kjer se nahaja mirujoča voda, torej v različnih cvetličnih koritih, zalivalnih posodah, različnih odpadkih, otroških igračah … Stoječo vodo odstranimo, lahko pa na površino zbiralnih posod za vodo zlijemo parafinsko olje. S tem načinom se ličinke komarjev zadušijo v vodi. Prav tako bodite pozorni na razne odtoke okoli hiše; naj bodo ti pravilno izvedeni in očiščeni, da bo voda tekla nemoteno v kanalizacijo.

Ker smo aktivni okoli hiše in na vrtu, se je najbolje zaščititi s sredstvom v pršilu EffectProtect Proti komarjem. To je zelo nežen losjon suhe, nelepljive in kremaste strukture, brez posebnega vonja. Sredstvo je dermatološko preizkušeno in tako primerno tudi za mlajše otroke. Velika prednost pri uporabi v poletnem času je, da ga lahko uporabljamo v kombinaciji s kremo za sončenje. Prav tako omogoča kar do 6 ur zaščite. A v poletnem času imamo v stanovanju odprta okna, da ga dobro prezračimo. Kar pomeni moteče brenčanje komarjev med spanjem in počitkom skozi dan. Za odganjanje komarjev iz bivalnih prostorov uporabimo napravo EffectProtect Uparjalnik proti komarjem. Zagotavlja 60 dni učinkovitega delovanja proti navadnim in tigrastim komarjem ob neprekinjenem delovanju do 10 ur na dan. Testi so pokazali 100-odstotno učinkovitost v 15 minutah – tako za navadne kot za tigraste komarje. Izdelek je razvit z uporabo neparafinskih topil, kar pomeni, da ni nevaren pri vdihavanju.

Klopi prenašajo nevarne bolezni

Pri sprehodih v naravo nam je v poletnem času samoumevno, da se moramo zaščititi proti klopom. Nosimo dolga oblačila, še trenirko zatlačimo v nogavice in si nadenemo pokrivalo. Poleg tega se poškropimo s sredstvom proti klopom EffectProtectRepelent proti klopom. Primerno je tudi za otroke, saj je dermatološko testirano in ga lahko uporabljamo v kombinaciji s sončno kremo. Zaščita proti klopom je tako zagotovljena do 7 ur. Če se bomo odpeljali z vozilom, lahko že pred vstopom opravimo prvo preverjanje površin oblek in obutve za prisotnost klopov. Dokaj verjetno je, da ti ne ugriznejo takoj, ampak čakajo oziroma iščejo primerno mesto na telesu za ugriz. Ob prihodu domov vsa oblačila slečemo, preventivno jih lahko takoj operemo ali damo v sušilnik. Priporočljivo je, da jih ne damo med druga oblačila ali v bližino ljudi in živali. Pomembno je, da z oblačili ravnamo, kot da so na njih klopi. Dokazano je, da tuširanje v roku dveh ur od prihoda domov zmanjša verjetnost obolevanja za okužbami. Po tuširanju pa moramo pregledati predvsem mehke dele kože: pod pazduho, v ušesih in okolici, v popku, za koleni, na lasišču, med nogami in okoli pasu. Če klopa najdemo, ga previdno odstranimo s pinceto, mesto ugriza pa spremljamo še nekaj dni po odstranitvi klopa. Če mesto ugriza ne začne izginjati in se pojavijo spremembe na koži, je nujen obisk zdravnika. Medtem ko pik komarjev redko povzroči več kot srbečo in motečo reakcijo, je klopov ugriz lahko veliko bolj daljnosežen. V Sloveniji je namreč izrazito visok odstotek klopov prenašalcev bolezni. In s cepivi smo varni le pred eno med mnogimi.

Zlasti nas cepiva ne ščitijo pred najbolj nevarnima boleznima pri nas, meningoencefalitisom in lajmsko boreliozo.

A ko smo na domačem vrtu, smo sproščeni in povsem pozabimo na klope ter se čudimo, kako smo ga staknili, če pa nismo šli nikamor. Klope hitro prinese kakšna žival, celo hišni ljubljenčki. Če sumimo, da nas je klop našel na domačem vrtu, je prvi korak, da se z ustreznim sredstvom zaščitimo tudi na vrtu. Nato pa moramo zmanjšati možnost, da klopi na našem vrtu preživijo. Klopi so statični na kakšnem listu, veji, travni bilki in čakajo na priložnost, da napadejo in se prisesajo na toplokrvno žival. Zato jim uničimo pogoje udobnega prebivališča. Trato redno kosimo in ne puščamo visokih rož ali skupin rož na trati. Ker imajo radi vlažna mesta, je dobro vlažnejši del vrta bolj zračiti. Če ukrepamo takoj, naredimo največ. Nikoli pa ne škropimo z insekticidi kar povprek po vrtu.