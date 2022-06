V predsedniški palači bo ob državnem prazniku dan odprtih vrat. Obiskovalce bo sprejel in nagovoril predsednik republike Borut Pahor, zatem bo v počastitev praznika potekala krajša slovesnost. Sledil ji bo ogled delovnih in protokolarnih prostorov predsednika republike pod vodstvom uslužbencev protokola.

V počastitev državnega praznika bo med 9. in 21. uro pred predsedniško palačo tudi postrojena častna straža garde Slovenske vojske, so sporočili z predsednikovega urada.

V občini Velike Lašče na dan Trubarjevega rojstva praznujejo občinski praznik. Ob tej priložnosti na Trubarjevi domačiji pripravijo dogodke, ob katerih se spominjajo rojaka.

Ob 18. uri se bo na Trubarjevi domačiji na Rašici začel tradicionalni literarni večer Društva slovenskih pisateljev (DSP) na Slovenski pisateljski poti Dom v jeziku. Tradicionalni literarni večer na Trubarjevi domačiji je postal svečana akademija DSP. Na dogodku se srečajo in predstavijo dobitniki slovenskih literarnih nagrad in priznanj.

Letos se bodo predstavili lanski dobitniki Jenkove nagrade Nina Dragičević, kresnika Borut Kraševec, nagrade večernica Sebastijan Pregelj in nagrade novo mesto Carlos Pascual ter letošnji dobitnici nagrade Prešernovega sklada za literarno ustvarjalnost Anja Štefan in Cankarjeve nagrade Simona Semenič. Zbrane bosta uvodoma nagovorila velikolaški župan Tadej Malovrh in predsednik DSP Dušan Merc. Večer bo tudi tokrat neposredno prevajan na valovih Radia Slovenija, na 3. programu Radia Slovenija - Programu Ars.

Literarni akademiji bo sledil poklon 70. obletnici Trubarjevega spomenika na Rašici na lokaciji spomenika. Ob 20. uri pa bodo v galeriji Skedenj na domačiji odprli jubilejno, 40. likovno razstavo Trubarjevi kraji z naslovom Domačnost v globalnem.

Prireditev ob dnevu Primoža Trubarja pripravljajo tudi v Univerzitetni knjižnici Maribor. Tokratna Spominjanja so posvetili počastitvi prazničnega dne in utrditvi zavedanja o delu in pomenu Trubarja za slovenski narod in za širši evropski prostor. Na prireditvi v Glazerjevi dvorani bo Marko Jesenšek predstavil delo in osebnost mariborskega trubarologa Jožeta Rajhmana, predavanje Majde Merše nosi naslov Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja - pot od ideje do prvega zvezka slovarja.

Pobudo za državni praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal pred dnevi preminuli tržaški pisatelj Boris Pahor. Odločitev o državnem prazniku je bila sprejeta leta 2010.

Trubar, rojen leta 1508 na Rašici, velja za eno osrednjih osebnosti slovenske kulturne in tudi siceršnje zgodovine. Kot duhovnik je služboval na Slovenskem in v Nemčiji. Kot zagovornik nauka Martina Lutra je širil protestantsko vero in po idejah reformatorjev, da naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, začel pisati slovenske knjige, med prvimi sta bila Katekizem in Abecednik. Umrl je leta 1586.