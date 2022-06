Gre za enega redkih obiskov vodje ruske diplomacije v tujini v zadnjem času, saj so se odnosi Moskve z velikim delom sveta zaradi invazije v Ukrajini močno ohladili. Sankcije Zahoda sodelavcem ruskega voditelja Vladimirja Putina potovanja zelo otežujejo ali celo onemogočajo tudi iz povsem logističnih in praktičnih vidikov.

Uradna Ankara sodeluje v pogajanjih med Ukrajino, Rusijo in Združenimi narodi glede dogovora, ki bi omogočil vzpostavitev pomorskih koridorjev in obnovo izvoza iz ukrajinskih pristanišč ob Črnem morju. Turški obrambni minister Hulusi Akar je v torek dejal, da so v pogajanjih zaznali »bistven napredek«. Ob obisku Lavrova naj bi tako le še dorekli zadnje tehnične podrobnosti in dogovor uradno potrdili.

Če bo dogovor res dosežen, naj bi Turčija, ki na morju meji tako z Ukrajino kot Rusijo, prevzela vlogo pri vzpostavitvi posebnih koridorjev za ladje z ukrajinskim žitom. Turške ladje naj bi spremljale tankerje ob njihovem izplutju iz ukrajinskih pristanišč in prečkanju turških morskih ožin, v Istanbulu pa naj bi tudi vzpostavili center za usklajevanje in nadzor nad odstranjevanjem min v Črnem morju, navedbe turških medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Že v ponedeljek je sicer prokremeljski časnik Izvestija poročal, da naj bi Moskva, Kijev in Ankara dosegli dogovor o sprostitvi izvoza iz črnomorskega pristanišča Odesa.