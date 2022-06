Ker ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova ni bilo na dvodnevni delovni obisk v Srbijo, potem ko so okoliške države za njegovo letalo zaprle zračni prostor, se predsednik Aleksandar Vučić ni preveč zameril zahodu. Se je pa morda nekoliko Moskvi. Namreč, menda Lavrov niti ni bil preveč dobrodošel v Beogradu, saj so pred obiskom srbske televizije, ki so podrejene Vučiću, omenile, da se je sam povabil, niso pa ga niti prosile za intervju. Poleg tega je Vučić, gotovo ne po naključju, nedavno obiskal begunski center na jugu Srbije in Ukrajincem dejal: »Počutite se kot doma. Pripravljeni smo vam pomagati in sprejeti veliko ljudi iz Ukrajine.«

Še konec maja je Vučić po telefonskem pogovoru s Putinom sporočil, da bo Rusija za tri leta podaljšala dobavo zemeljskega plina, ki naj bi stal nekajkrat manj kot za članice EU, z izjemo Madžarske. Kot piše dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung, bi se moral Vučić z Lavrovom pogovoriti predvsem o tem, kakšne količine plina naj bi Srbija dobila. Morda pa ta novi plinski dogovor za Srbijo ne bo tako senzacionalno dober. Menda Putin ni zadovoljen, ker mu Vučićevi mediji niso več tako naklonjeni kot nekoč. Najbrž ga moti tudi prozahodni patriarh Porfirij. Omenja se možnost, da bo Putin zahteval, naj Vučić pride osebno v Moskvo, da udarita piko na i plinskemu dogovoru, s čimer bi srbskega predsednika primorali v pot, ki je na zahodu ne bi spregledali.

Vučić pa se noče preveč nasloniti samo na Moskvo in ga skrbi, da bi srbsko gospodarstvo, za katero so še bolj kot plin pomembni zahodne investicije in zahodni trg, nazadovalo. Vučić bi tako še naprej rad sedel na dveh stolih. Srbija je denimo v Združenih narodih obsodila rusko agresijo, ne sodeluje pa v zahodnih sankcijah in nekako nadaljuje neuvrščeno politiko, ko poskuša od zahoda dobiti čim več z grožnjo, da se bo sicer oprla na Rusijo. V tem smislu je treba razumeti tudi Vučićevo izjavo v ponedeljek zvečer na srbski televiziji, da noče »pripadati krdelu, ki želi obsoditi Dostojevskega«, in da še razmišlja, ali se bo 23. junija udeležil vrha EU-zahodni Balkan.

A če se Vučić noče zameriti proruskim nacionalistom, ki so tako v njegovi stranki kot v opoziciji, se tudi ne bo pustil zmanipulirati Kremlju. Ali bo ubral bolj prozahodno politiko, bo mogoče razbrati iz tega, kdo bo novi premier in kakšna bo nova vlada, potem ko je zmagal na aprilskih volitvah.

V petek pa v Srbijo prihaja nemški kancler Olaf Scholz. V Srbiji so se pojavljale trditve, da če pride Lavrov, Scholza ne bo. V Berlinu so potem rekli, da bo kancler v vsakem primeru prišel v Beograd.