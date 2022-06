Britanski premier Boris Johnson in njegovi politični zavezniki pravijo, da je po aferah s kršenjem karantene na sedežu vlade in po ponedeljkovem glasovanju o premierju treba potegniti črto pod preteklost in gledati naprej. Številni premierjevi kritiki se strinjajo, da je treba iti naprej, vendar brez Johnsona, čigar avtoriteta da je tako načeta, da mora odstopiti kljub ponedeljkovi zaupnici, ki jo je dobil med poslanci svoje konservativne stranke.

Vendar je odstop zadnje, na kar naj bi mislil Johnson. Že malo po šesti uri zjutraj je Downing Street 10 včeraj medijem posredoval njegove obljube o tem, da bo izpeljal vse, kar si želijo Britanci, od znižanja davkov do pomoči vlade pri soočanju z draginjo. Dan potem, ko je od 359 konservativnih poslancev 211 poslancev izreklo podporo Johnsonu, 148 pa ne, je že zjutraj sklical ministre, da bi se jim zahvalil za podporo med njegovo najnovejšo politično dramo. Otočani malokdaj vidijo seje vlade. Tokrat so jo, vsaj njen začetek. »Dobro jutro, kabinet, vsem najlepša hvala. Zelo lepo vas je vse videti. Mimogrede, hvala vsem za včerajšnje dobro delo,« je sejo začel hripavi Johnson. Ker je bilo »delo« (glasovanje) anonimno, nikoli ne bo znano, ali so si ministri vsi zaslužili zahvalo. So pa včeraj javno tekmovali pri poudarjanju tega, da se je treba premakniti naprej. Podpredsednik vlade Dominic Raab je ob tem na televiziji dejal, da »ni nobene verodostojne alternative za premierja Johnsona«.

Kot avto z dvema praznima pnevmatikama

Johnson je dobil zaupnico 59 odstotkov konservativnih poslancev, čeprav je številne konec tedna poklical po telefonu, pred glasovanjem pa jih prepričeval, naj mu zaupajo. Dobil je štiri odstotne točke glasov manj kot njegova predhodnica Theresa May med glasovanjem o zaupnici leta 2018, po katerem so Johnson in njegovi privrženci trdili, da gre za pošasten izid, zaradi katerega so zahtevali njen takojšen odstop. Odstopila je šest mesecev kasneje. O svoji ponedeljkovi podpori pa je Johnson včeraj dejal, da je skrajno »dober, pozitiven, prepričljiv in odločilen izid, ki nam omogoča, da se premaknemo naprej«.

Med številnimi kritiki, ki zahtevajo premik naprej brez njega, je nekdanji vodja konservativne stranke, zdaj lord Hague, ki pravi, da je Johnson tako politično ranjen, da mora odstopiti. Primerjal ga je z avtom na avtocesti z dvema praznima gumama. Enako mislijo konservativni poslanci, ki so glasovali za nezaupnico. »Vsak premier s častjo bi pogledal številke, se sprijaznil z dejstvom, da je izgubil podporo pomembnega dela stranke, in razmislil o svojem položaju (odstopil),« je dejal poslanec Roger Gale.

Opozicija potihem upa, da bo ostal

Najbolj kritična je opozicija, ki prav tako zahteva odstop. Vendar potihem upa, da bo ostal in moral razpisati predčasne volitve, da se poskusi rešiti. »Britanska javnost je sita premierja, ki veliko obljublja, pa nikoli ne izpolni obljub. Sita je premierja, ki vodi kulturo laži in kršenja zakonov v srcu vlade. Sita premierja, ki je povsem neprimeren za funkcijo, ki jo ima. Konservativni poslanci so se odločili. Ignorirali so britansko javnost ter sebe in svojo stranko trdno pripeli na Borisa Johnsona in vse, kar pooseblja,« je ocenil vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer.

Po sedanjih pravilih naj bi bil Johnson eno leto varen pred reprizo glasovanja v stranki o zaupnici, a pravila je vedno mogoče spremeniti. Johnson jih je kršil že preveč, ne samo covidnih. Prvi se je v jutru po glasovanju na vratih Downing Streeta 10 pojavil pomemben član osebja, maček Larry, ki utegne kljub izglasovani zaupnici kmalu loviti miši pod novim premierjem.