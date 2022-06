Državljani Južnoafriške republike obsojajo irsko letalsko družbo Ryanair, ker od njih zahteva, da pred vkrcanjem na njena letala izpolnijo vprašalnik v afrikanščini, s čimer preizkusijo njihovo znanje jezika, in jo obtožujejo diskriminacije. V Južnoafriški republiki je enajst uradnih jezikov in mnogi prebivalci poročajo, da ne razumejo afrikanščine, ki jim je bila vsiljena v času vladavine belske manjšine. Vprašalnik je sestavljen iz splošnih vprašanj o Južnoafriški republiki. Predstavniki Ryanaira preizkus zagovarjajo, saj z njim menda razkrijejo potnike, ki potujejo s ponarejenimi južnoafriškimi potnimi listi. »Zaradi močno razširjenih ponarejenih južnoafriških potnih listov od potnikov, ki potujejo v Veliko Britanijo, zahtevamo, da izpolnijo preprost vprašalnik v afrikanščini,« so zapisali v izjavi za javnost. »Če ga potniki niso sposobni izpolniti, se ne morejo vkrcati na letalo, mi pa jim vrnemo denar za vozovnico.«

Afrikanščina je bila jezik apartheida

Južnoafričan Dinesh Joseph, ki je hotel maja z otoka Lanzarote odpotovati v London, je bil šokiran, ko so mu uslužbenci Ryanaira vzeli potni list ter letalsko vozovnico in vstopni kupon, nato pa od njega zahtevali, da izpolni vprašalnik v afrikanščini. Ko je protestiral, so mu uslužbenci letalske družbe dejali, da gre vendarle za njegov materni jezik. »V meni je vrelo, bil sem tik pred tem, da eksplodiram. Preplavila sta me občutek tesnobe in jeze,« je Joseph povedal za televizijo BBC. »Trdosrčno in brezčutno je ljudi siliti, da izpolnijo vprašalnik, ki pri njih vzbudi toliko čustev – afrikanščina je bila jezik apartheida,« je še dejal in dodal, da se je počutil »potlačenega«. Vztrajal je, da to, da človek govori afrikanščino, ni prav noben dokaz, da je zares Južnoafričan.

Silovita razprava o Ryanairovem vprašalniku v afrikanščini se je vnela tudi na internetu. Na twitterju je nekdo to politiko letalske družbe označil za »fanatični nesmisel«. Drugi uporabnik omrežja je Ryanair opomnil, da v Južnoafriški republiki ni več apartheida in naj se pouči glede razmer v tej državi. Med zadnjim štetjem prebivalstva, opravljenim leta 2011, je le približno trinajst odstotkov Južnoafričanov navedlo, da je afrikanščina njihov materni jezik, medtem ko jih je precej več označilo, da sta njihova materinščina zulujščina ali koščina.

Vprašalnik, poln slovničnih in pravopisnih napak

Novinarji televizije BBC so na letalsko družbo Ryanair naslovili vprašanje, zakaj so se odločili vprašalnik sestaviti v afrikanščini in ne v katerem drugem južnoafriškem uradnem jeziku, vendar odgovora niso prejeli. Britanski mejni organi takšnega preizkusa ne zahtevajo. Vprašalnik, ki je povrhu vsega poln slovničnih in pravopisnih napak, med drugim vsebuje vprašanja, kakšna je mednarodna klicna številka za Južnoafriško republiko, katero mesto je njena prestolnica in kdo je trenutno njen predsednik. Conrad Steenkamp, predsednik južnoafriškega odbora za afrikanščino, pa je vprašalnik označil za absurden in dejal, da le otežuje prizadevanja za izboljšanje ugleda afrikanščine.