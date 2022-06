Kolegi s hrvaškega časopisa Glas Istre so šli preverit, koliko časa traja vožnja z vlakom iz Pulja do Zagreba, do katerega z avtom prideš v poltretji uri. No, spletni portal hrvaških železnic jim je ponudil opcijo z dvema presedanjema, ki bi trajala, pazite zdaj, 22 ur in 49 minut. Če ni nepredvidenih zamud. Ki pa so skoraj vsak dan … Najhitrejša varianta, ki so jo našli, je še vedno vključevala skoraj deveturno popotovanje. Hrvaške železnice so lani v vsem letu prodale 238 (!) vozovnic za relacijo Pulj–Zagreb oziroma Zagreb–Pulj.

Pa pri nas? Je kar v redu. Če boste v soboto malo po tretji uri zjutraj sedli na vlak v Mariboru, boste v dobrih petih urah že v Kopru! Je pa res, da vas italijanske železnice v tem istem času (dobrih pet ur) pripeljejo iz Trsta do Rima. Za dobrih 50 evrov. x