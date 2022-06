Vsak je nedolžen, dokler se ne dokaže, da je kriv. Dolga leta je omenjeno veljalo tudi v praksi, v zadnjem obdobju pa se je težko znebiti občutka, da smo se kot družba toliko spremenili, da smo postali tako »krvoločni«, da komaj čakamo, da koga zaradi kakršnega koli razloga že, obsodimo za krivega tega ali onega. Četudi nekdo nanj le pokaže s prstom in ga obtoži kakšne nečednosti. Vse skupaj je šlo tako daleč, da številnim posameznikom kaj malo pomaga tudi, ko ga sodišče oprosti vseh obtožb in ga spozna za nedolžnega, saj je dotlej njegov ugled že tako načet ali uničen, da ga senca dvoma, čeprav je ne bi smelo biti, spremlja celotno življenje.

Zagotovo se primeri med seboj razlikujejo, a za nedolžna v številnih obtožbah v tem trenutku, vsaj do osmega julija, ko bo razglašena sodba, še veljata tudi nekdanja predsednika Mednarodne in Evropske nogometne zveze, Fife in Uefe, Sepp Blatter in Michel Platini. 86-letni Švicar in dvajset let mlajši Francoz bosta danes v Bellinzoni v Švici dočakala začetek sojenja, pred katerim je tožilstvo kar sedem let zbiralo dokaze o njunih številnih nepravilnostih, od nepoštenih poslovnih praks do zlorabe položaja in ponarejanja listin. Za osvežitev spomina: izvirni greh dvojca sega v januar leta 2011, ko je Fifa, ki ji je takrat predsedoval Blatter, Platiniju, ki je bil predsednik Uefe, za tako imenovane »svetovalne storitve«, ki pa jih je opravil precej prej, med letoma 1998 in 2002, plačala dva milijona švicarskih frankov.

Sojenje, ki so ga že razglasili za največje nogometno zadnjega stoletja in bo potekalo pred tričlanskim sodnim senatom, se bo danes začelo z zaslišanjem Blatterja, Platini bo prvič za zatožno klop sedel v petek, zaključilo se bo 22. junija, sodba pa bo torej znana osmega julija. Pri čemer se zdaleč ne gre za nedolžne obtožbe – če ju bodo spoznali za kriva, jima namreč ob visokih denarnih kaznih grozi tudi do pet let zaporne kazni.

Časovne »luknje«

Jasno, nekatere letnice na prvi pogled nimajo prevelikega smisla, saj so medsebojno precej narazen. Znano je namreč, da sta Platini in Blatter svoja položaja vodilnih mož svetovnega in evropskega nogometa zapustila šele leta 2015, razlog za štiriletno »luknjo« med plačilom (leta 2011) in njunim odhodom pa je v tem, da so plačilo izvedli v precejšnji tajnosti. Zaradi tega je Fifina etična komisija torej svojo odločitev sprejela tako pozno in takrat obema prepovedala vsakršno udejstvovanje v nogometu. Platiniju za štiri leta, Blatterju, ki je odstopil že prej, nekaj dni po tem, ko je policija preiskala prostore Fifinega sedeža v Zürichu, in ki se sicer že vrsto leto srečuje tudi s številnimi drugimi obtožbami, pa jo je vmes podaljšala do leta 2027. Eden od razlogov, da je bil transfer denarja tako dobro prikrit, pa spet tiči v časovni luknji – plačilo je Platini namreč dobil za delo, ki ga je za Fifo opravljal od trinajst do devet let prej. Drugi razlog je medtem, da so ga izvedli na podlagi ustnega dogovora, katerega obstoj sta potrdila oba obtoženca. S čimer v osnovi ni nič narobe, le da švicarski zakon predpisuje, da je rok za plačilo na podlagi takšnih dogovorov največ pet let.

»Joseph S Blatter in Michel François Platini sta obtožena nezakonitega plačila dveh milijonov švicarskih frankov na škodo Fife in prispevkov za socialno varnost v višini 229.126 frankov. Platini je med drugim Fifi leta 2011 predložil domnevno fiktivni račun za domnevno še vedno obstoječo terjatev za njegovo svetovalno delo za Fifo, potem ko je bil račun podpisan in je Blatter potrdil obstoj terjatve, pa je Fifa ustrezen zahtevek, vključno s prispevki za socialno varnost, poravnala v korist Platinija,« pa se glasi uradni zapis tožilstva.

Platini trdi, da je žrtev zarote

Čeprav sta nekdaj najpomembnejša moža v nogometu torej že prejela vsaj neke vrste kazni in so različne preiskave, predvsem v ZDA, po omenjeni policijski raciji na sedežu Fife v vsem tem času že privedle do večjega števila aretacij in tudi obsodb (zaradi izsiljevanja, pranja denarja, ponarejanja listin...) številnih Fifinih funkcionarjev, bo zdaj prvič, da bosta zaradi kazenske ovadbe na zatožno klop sedla tudi Blatter in Platini. Ki pa zatrjujeta, da se vsega skupaj veselita, da bosta končno lahko dokazala svojo nedolžnost. »Ves postopek na sodišču čakam z optimizmom in upanjem, da se bo s predstavitvijo vseh dejstev končno zaključila saga, ki traja že predolgo,« je bil kratek Sepp Blatter, ki se v zadnjem času sicer spopada tudi s številnimi zdravstvenimi težavami.

Platini, ki si že leta prizadeva oprati svoje ime tudi z obtoževanjem vseh danes vodilnih ljudi v nogometu, predvsem predsednika Fife Giannija Infantina, pa medtem še naprej trdi, da je žrtev zarote in da je za prejeti denar plačal vse davke. »Prepričani smo, da bo končni izid sojenja razčistil vse dvome in dokazal, da je gospod Platini pravzaprav žrtev, saj so mu na vsak način želeli preprečili kandidaturo za predsednika Fife,« je povedal njegov odvetnik Dominic Nellen.