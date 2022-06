Če sklepamo po začetku tekmovanja v ligi narodov, slovensko nogometno reprezentanco v tretjem krogu tekmovanja čaka še zahtevnejši tekmec, kot sta bili Švedska v Ljubljani in Srbija v Beogradu. Jutri zvečer ob 20.45 bo gostovala v Oslu pri vodilni reprezentanci skupine B4 Norveški, ki je ima maksimalen izkupiček šestih točk po dveh zahtevnih gostovanjih v Srbiji (zmaga z 1:0) in na sosedskem derbiju na Švedskem (zmaga z 2:1). To je bila sploh prva zmaga Norveške na gostovanju pri velikih tekmecih sosedih, saj je šest prejšnjih tekem končalo z dvema remijema in štirimi zmagami Švedske. Vse tri zadetke je dosegel 21-letni strelski stroj Erling Haaland. Norveška je že imela vrhunske napadalce, kot so bili Tore Andre Flo, John Carew, Ole Gunnar Solskjar in Steffan Iversen, a takšnega bisera, kot je Haaland, še ni imela.

»Odigrali smo dve dobri tekmi v gosteh, to pa ne pomeni, da smo najboljša ekipa na svetu. Postavili smo nov mejnik, saj na težkih gostovanjih še nikoli nismo premagali ekipe, ki sta na lestvici Fifa uvrščeni precej višje od nas (Švedska 19., Srbija 25., Norveška 41. op. p.). Švedska na domačem igrišču skoraj nikoli ne izgubi,« je za časnik VG povedal selektor Norveške Stale Solbaken, ki je prepričan, da se ekipa razvija v pravo smer. Zgradil je trdno jedro ekipe, ki je med seboj zelo povezana. Po dveh zmagah so Norvežani začeli glasno govoriti o napredovanju v elitni ligo A. »Moramo nadaljevati začeto delo. Še naprej moramo biti skromni, trdo delati in bili popolnoma osredotočeni na dve tekmi doma s Slovenijo in Švedsko, na katerih bomo šli na zmago. Nisem še doživel boljše Norveške,« je bil jasen kapetan Norveške in član Arsenala Martin Odegaard, ki je s sveto številko deset na hrbtu sijajen vodja na igrišču.

Haaland, ki je le redko na razpolago celo norveškim novinarjem (švedski novinarji so bili po tekmi razočarani, ker ni prišel v mešano cono), je s prestopom v Manchester City (skupni znesek za petletno pogodbo, odškodnino in provizije agentom bo 350 milijonov evrov) postal še večji globalni zveznik. Pred prihodom v Borussio Dortmund se je eno leto kalil pri Sazburgu, ki slovi po tem, da mlade igralce izstreli med zvezdnike. Salzburžani so za njegovega naslednika izbrali 19-letnega Slovenca Benjamina Šeška iz Radeč, ki imam enako višino 194 centimetrov kot Haaland, in je v mladosti igral tudi košarko in celo nastopal na turnirjih tri na tri.

Če sklepamo po formi Haalanda in soigralcev, se Slovencem na nacionalnem stadionu Ullevaal ne obeta nič dobrega, saj je na njem doživljala boleče poraze tudi z močnejšimi zasedbami od sedanje, ki je trenutno psihično in fizično povsem na tleh. Slovenija bo v Oslo odpotovala danes popoldne in sploh ne bo trenirala v norveški prestolnici, ampak bo sklepno pripravo opravila že danes dopoldne na Brdu pri Kranju. Zelo širok slovenski strokovni štab (Kek, Cesar, Novaković, Kopasić...) ima polne roke dela, da dvigne moralo ekipe in odpravi napake. Slovenija ima po tradiciji težave s skandinavskim slogom nogometa z veliko dvoboji v zraku in na tleh. Čeprav so največ trenirala prav prekinitve (prosti streli, koti, avti...), so bili prav v tem elementu najslabši v Beogradu. Če bodo ponovili naivnost in ležernost z Marakane, jih čaka nov polom.