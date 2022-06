Če je bilo dogajanje na prvih štirih tekmah finala lige ABA naelektreno, je na peti doseglo vrelišče. To je bilo tudi pričakovano, saj je odločala o prvaku jadranskega tekmovanja. Potem ko so navijači Crvene zvezde na igrišče metali vse, kar jim je prišlo pod roke, je sodniška trojica, ki ji je poveljeval Slovenec Saša Pukl, sredi tretje četrtine izpraznila dvorano Aleksandra Nikolića. Ko se je tekma le nadaljevala, je bila končno v ospredju košarka, v napeti končnici pa so se zmage z 80:77 (18:20, 33:37, 59:58, Davidovac 15, Walters 12; Punter 27, Avramović 12) veselili pri Crveni zvezdi, za katero je to šesti naslov prvaka lige ABA, s katerim je na vrhu lestvice ujela Partizan. A to niti ni bila in še vedno ni glavna tema. Bolj kot o vsem drugem se piše in govori le o incidentih na vseh petih tekmah, kar je velika škoda za šport.

Obradović: Pravila morajo biti jasna

»Košarkarjem Crvene zvezde čestitam za naslov prvaka. Glede na vse, kar se je dogajalo, težko govorim o košarki. A kot pravi športnik vseeno čestitam nasprotniku za zmago. Vprašanje za vse ljudi na tem prostoru, ki delujejo v ligi ABA, je, ali se bo to kdaj končalo? Pravila morajo biti postavljena od prvega dne tekmovanja. Akterjem mora biti dovoljeno, da igrajo košarko, sodnikom, da sodijo in da naredijo vse, da se take stvari ne dogajajo. Od trenutka, ko sem prišel v Partizan, sem se trudil, da bi se strasti umirile in k temu bom stremel še naprej. Finalna serija je pokazala, da se mora nekaj spremeniti v ligi ABA. Za dobrobit košarke, ki jo imamo ljudje s tega prostora tako radi. Prvi incident – opomin, drugi – praznjenje dvorane. In sploh ni pomembno, kje se igra. Tako bi moralo biti vedno. Prvi sem bil strog do naših navijačev, vedno začnem pri njih, a nisem opazil, da bi bil tudi kakšen drug klub do svojih. Ko sem prišel v Partizan, so ljudje govorili, da lahko pričakujem marsikaj, a kaj takšnega nisem,« je bil po porazu in dogajanju potrt trener Partizana Željko Obradović.

Potrti tudi košarkarji Zvezde

Po koncu tekme je h klopi Partizana stekel Nikola Kalinić in se veselil na podoben način, kot se je Uroš Trifunović na četrti tekmi po zadeti trojki pred trenerjem Crvene zvezde Dejanom Radonjićem. »Finalna serija je bila težka, igrali smo jo v neverjetnih okoliščinah. Najmanj od vsega se govori o košarki, a ta je bila odlična,« je povedal Dejan Radonjić in se opravičil Partizanu za obnašanje Kalinića. »Žal mi je, da se je Kalinić tako obnašal. Za to se opravičujem Partizanu. Kar sem rekel za Trifunovića, zdaj isto velja za našega košarkarja. Iskreno upam, da se bo nekaj spremenilo in da takšnih scen na tekmah ne bomo več gledali. Incidenti so se dogajali praktično na vseh petih obračunih. Kdo je začel in kdo je kaj naredil prvi, nima nobene veze. Kot sem že rekel, najmanj se govori o odlični košarki dveh vrhunskih klubov in tu izgubljamo vsi.«

Po vseh dogodkih so bili, kljub zmagoslavju, skrušeni tudi igralci Crvene zvezde. »Ogorčen sem nad vsem, kar se je dogajalo in se ponavlja iz leta v leto. To ne govorim kot igralec Crvene zvezde, temveč kot športnik, ki mora vse to prenašati. Ne vem, komu vse to koristi. Na vodilnih ljudeh je, da to v bodoče preprečijo, če je to sploh mogoče,« je povedal Luka Mitrović, Nikola Kalinić pa je dodal: »Vse razumem – skandiranje, žaljenje... A tega, da navijači s trdimi predmeti ciljajo igralce, ne. Kaj se bo moralo zgoditi, da se to preneha? In do kdaj še bomo morali govoriti samo o temu?«