Kiss čez mesec dni po 50 letih spet v Zagrebu

V Zagrebu bo 9. julija nastopila ameriška rock skupina Kiss. V hrvaško prestolnico se vrača prvič po 50 letih, zagrebški koncert pa bo del njihove poslovilne turneje End of the Road. Omenjena turneja se je začela že leta 2019 in zaradi velikega zanimanja še kar traja. Skupina je znana po svojih naličenih oziroma zamaskiranih obrazih in kostumih ter po pesmih Beth, Goin' Blind, Strutter, God of Thunder, Deuce, Love Gun, Cold Gin in Black Diamond. V svoji pol stoletja trajajoči karieri je izdala okoli 40 albumov, ki so jih prodali v približno sto milijonih izvodih, prišli pa so tudi v slovito dvorano The Rock & Roll Hall of Fame. tb