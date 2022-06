Zaradi serije poslušalci na novo odkrili Kate Bush

Svet je zaradi nove sezone Netflixove serije Stranger Things znova odkril britansko glasbenico Kate Bush. Njena najbolj znana pesem Running Up That Hill z albuma Hounds of Love iz leta 1985 se je pojavila v več epizodah serije in takoj zatem poskočila med najbolj predvajane pesmi. Poleg tega se je po poročanju revije Variety pretakanje pesmi povzpelo kar za 8000 odstotkov. Ustvarjalci serije so za medije povedali, da niso vedeli, ali jim bo glasbenica dala zeleno luč za uporabo pesmi, a se je izkazalo, da je velika oboževalka serije. tb