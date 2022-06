Lakmusov papir

Učiteljice in učitelji kemije so nas naučili, da se lakmusov papir, filtrirni papir, prepojen z barvilom lakmusom, v kislih raztopinah obarva rdeče, v bazičnih raztopinah pa modro. Lakmusov papir je kazalnik kislosti oziroma bazičnosti raztopine. Pri kemiji smo delovanje in pomen lakmusovega papirja razumeli brez težav. V vsakdanjem življenju pa številnih podobnih kazalnikov ne prepoznamo in ne razumemo najbolje.