Čas je za rigorozne ukrepe

Prizori na finalnih tekmah košarkarske lige ABA leta 2019 so bili srhljivi. Moči med seboj sta merili Crvena zvezda in Budućnost, ozračje pa je bilo iz tekme v tekmo bolj napeto in nevarno. Začelo se je na tekmi v Beogradu, ko so navijači celo hodili po igrišču, tisti najbližji parketu pa pljuvali na košarkarje Budućnosti, jih zmerjali in jim grozili. V Podgorici so se neljubi prizori ponovili, odločilna peta tekma pa se je začela s precejšnjo zamudo, saj so se košarkarji Budućnosti po prihodu na ogrevanje v strahu za življenje umaknili v slačilnico in dolgo niso hoteli priti iz nje. Težko je bilo verjeti, da se vse skupaj dogaja v letu 2019, iz vodstva lige ABA pa so po koncu prišla sporočila, da se je kaj takega pripetilo zadnjič in da tega ne bodo dovolili nikoli več, tudi zaradi ostrega opozorila evrolige, ki ji neljube scene niso bile pogodu.