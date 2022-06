Kdo to pelje?

Vprašajte, medtem ko nakupujete na Plečnikovi tržnici, ali sta se zelenjava in sadje kaj podražila, in vedno boste dobili enak odgovor: »Ja, seveda, vse se draži, kmalu si ne bom mogel več privoščiti vsega!« Odgovor bi bil enak na kateri koli od ljubljanskih tržnic ali v nakupovalnih središčih, pa tudi daleč stran od Ljubljane in kjer koli na svetu. Povprašajte še za stanovanja, kako se dražijo in kdo si jih lahko privošči, a pazite, da vas kdo od mladih ne pogleda postrani, z besedo pa udari naravnost v glavo. Le vprašajte Ljubljančane, ki hodijo po mestu, ali si lahko kupijo stanovanje, in zelo hitro boste imeli le dve skupini. Eno, ki o nakupu ne razmišlja, ker stanovanje že ima, kakršno koli že, in drugo, ki stanovanja nima in ve, da si ga še dolgo ali nikoli ne bo mogla privoščiti. Onih, ki si lahko privoščijo, kar se zdaj gradi, ne boste srečali na cesti.