Nepreslišano: Nouriel Roubini, profesor ekonomije na New York University

Ker stagflacijski šoki zmanjšujejo rast in povišujejo inflacijo, so centralne banke pred dilemo. Če je njihova prednostna naloga boj proti inflaciji in preprečevanje nevarnega odsidranja inflacijskih pričakovanj (spirala plače-cene), morajo postopoma opustiti svoje nekonvencionalne ekspanzivne politike in dvigniti obrestne mere s tempom, ki bi verjetno povzročil trd pristanek. Če pa je njihova glavna prednostna naloga ohranjanje rasti in zaposlovanja, bi morali politiko normalizirati počasneje in tvegati podivjana inflacijska pričakovanja, kar bo postavilo temelje za vztrajno inflacijo nad ciljno.