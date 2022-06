Slovo od nepozabnega Borisa Pahorja

Čestitke g. Borisu Pahorju za njegov pogum biti ponosen Slovenec v času, ko je bilo nevarno ostati pokončen, in to kljub razočaranju, da so ga sonarodnjaki izdali. Ko se je leta 1943, po kapitulaciji Italije, vrnil v rodni Trst, ki so ga zasedli Nemci, so ga aretirali domobranci in predali gestapu. Tako je čas do osvoboditve preživel v nemških taboriščih.