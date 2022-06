Javna vprašanja Andreju Grahu Whatmoughu

Neposredno poseganje v neodvisno delo uredništev in novinarjev je vedno sporno. Tako je pred kratkim novinar HRT zmagal v sodnem sporu, pri katerem je šlo v bistvu ravno za (očitno nedopustno) poseganje v uredniško politiko. Ker mu kot uredniku 4. programa HTV ni bilo omogočeno, da bi sam izbiral sogovornike in je to označil kot cenzuro, mu je vodstvo HRT prekinilo delovno razmerje. Na RTV se sicer to ni zgodilo, vendar ali ni nepodaljšanje pogodbe z Marcelom Štefančičem v bistvu zelo blizu tega?