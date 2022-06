Mirko Cigler je razkril kar nekaj stvari, za katere nisem vedel. Recimo izjavo von der Leynove o predvideni skupni nabavi orožja za EU, kar naj bi znižalo stroške držav. Bivši minister Tonin je s hitenjem z nakupom boxerjev po nepotrebnem povečal stroške nakupa in Slovenijo potisnil v hudo zagato.

Ravno tako nisem vedel, da Nato pripravlja analizo vojne v Ukrajini, ki naj bi razkrila, kako se posamezni oborožitveni sistemi obnesejo v vojni. Vendar me moti to, da se to dela v popolni tajnosti na podlagi tajnih služb, ki so se recimo v primeru Iraka gladko zlagale o obstoju uničevalnega orožja v tej državi. Sklepi analize bodo nedvomno taki, da bo treba enormno povečati količine raznih orožij, temeljili bodo na principu nove hladne vojne. V primerjavi s tehničnim razvojem v času druge svetovne vojne je razlika ogromna. Tudi posamezniki lahko s kamerami na dronih posnamejo spopade. Posnetki iz Ukrajine so pokazali ogromno uničenih ruskih oklepnikov in tankov, pa tudi helikopterjev in bombnikov, ki so jih uničili obrambni raketni sistemi.

Na spletu sem si ogledal protiraketni sistem spike izraelske izdelave, ki se ponaša z veliko natančnostjo in dosegom do štiri kilometre. Če je cena boxerja štiri, tanka okoli 20 miljonov evrov, raketni sistem spike pa stane cca 1,3 milijona evrov, je jasno, da nakup oklepnikov in tankov ni smiseln.

Strinjam se, da je Nato nadgradnja konceptov obramb posameznih držav. Tudi sam menim, da mora v Sloveniji čim prej priti do organizirane razprave, na koncu tudi v javnosti, kakšen koncept obrambe bomo imeli. Pri tem ne smemo zanemariti izkušenj NOB in teritorialne obrambe. Sam se zavzemam za posodobljen sistem teritorialne obrambe in uvedbo naborniškega sistema, pa ne po ameriškem modelu. V EU je kar nekaj dobrih primerov, kot sta recimo avstrijski in norveški.

Okoliščine so dejansko take, da mora do konsenza priti čim prej, tačas pa raje kupujmo helikopterje in podobno opremo, ki je v miru mnogo bolj uporabna kot boxerji. In upam, da se bomo kmalu znebili vrhovnega komandanta SV, ki svetu izdaja, v kakšnem klavrnem stanju je ta ista slovenska vojska.

Pri Natu me najbolj moti to, da zaradi ameriškega vpliva gradi na napadalnem načinu oborožitve. Pač zaradi ameriških interesov vsepovsod po svetu. Zaradi takega pristopa je Nato prej iniciator vojn kot branilec miru ali recimo osnovnih človekovih pravic. Neomajna podpora Izraelu in Savdski Arabiji kaže na to. Evropa se mora otresti ameriškega vpliva, sicer bo to začetek njenega konca.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki