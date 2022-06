V dveh urah po napadu bi ga morda še rešili

Na sojenju četverici zaradi umora Stanislava Knafla so zaslišali izvedenko, ki ne more ugotoviti, kdaj natančno so nesrečnežu prizadejali usodne poškodbe. Na prostor za priče je stopil tudi kriminalist, ki je pričakovano zanikal očitke o nasilju na policiji.