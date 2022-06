Ustavno sodišče je soglasno odredilo začasno zadržanje izvrševanja določenih členov zakona o varstvu okolja, del zahtev po zadržanju izvrševanja členov zakona pa je zavrnilo. Sklenilo je tudi, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.

Na ustavno sodišče se je obrnila družba Interseroh, ki je imetnica okoljevarstvenega dovoljenja za sistemsko ravnanje s komunalno in nekomunalno odpadno embalažo. Nasprotujejo rešitvi iz novega zakona o varstvu okolja, po kateri bi dejavnost skupnega izpolnjevanja obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti od leta 2023 opravljal le en subjekt za vsak tok odpadkov, in sicer neprofitno. Za izpolnjevanje svojih obveznosti bi morali v skladu z zakonom proizvajalci sami ustanoviti tako organizacijo, njena naloga pa bi bila skrb za izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev s čim nižjimi stroški in ne za čim večji dobiček, je v času sprejemanja zakona lani pojasnjevalo ministrstvo.

Pobudo za ustavno presojo je v imenu pobudnikov vložila Odvetniška pisarna Brezavšček Žgavec. Andrej Brezavšček je ob odločitvi sodišča poudaril, da je zakon sporen z vidika številnih pravnih vprašanj, ki zadevajo načela enakosti pred zakonom, pravne države in posega v pridobljene pravice obstoječih organizacij, proste podjetniške pobude in prostega pretoka blaga, storitev in kapitala znotraj EU. Pobudniki so še navedli, da bi moralo zaradi izpodbijane ureditve prenehati delovati najmanj 24 gospodarskih družb, prišlo pa bi tudi do širših posledic za državo.

Ustavno sodišče je v odločitvi povzelo tudi stališče vlade, da bi zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb pomenilo, da s 1. januarjem 2023 ne bi več obstajala pravna podlaga za uvedbo spremenjenega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Roki, določeni v 275. členu zakona, ne bi več vezali proizvajalcev, ti bi se zato znašli v pravni negotovosti. Ministrski zbor je opozoril tudi, da bi bili proizvajalci v primeru, da po oceni ustavnega sodišča zakon ni v neskladju z ustavo, v prekršku, ker ne bi izpolnili zakonskih obveznosti. Z zadržanjem izvrševanja izpodbijanih določb zakona o varstvu okolja vzpostavitev spremenjenega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti sploh ne bi bila več mogoča, zato bi to področje ostalo pravno neurejeno, so še navedli.

Interseroh: Zmagalo je okolje

Zmagalo je slovensko okolje, pa so v odzivu na sklep ustavnega sodišča zapisali v družbi Interseroh. Ustavno sodišče je zakonodajalcu in vladi podarilo čas, da v novi sestavi vnovič premisli sistem ravnanja z odpadki v Sloveniji, so prepričani. »Če želimo ohraniti slovensko okolje in premišljeno skrbeti za nastale odpadke, potrebujemo kakovosten in transparenten sistem, ki naj temelji na primerljivih praksah držav članic Evropske unije,« je ob odločitvi sodišča povedala direktorica podjetja Interseroh Darja Figelj.

Tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pozdravlja odločitev ustavnega sodišča. Izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko Vesna Nahtigal je poudarila, da se GZS zavzema za nadgradnjo in izboljšanje obstoječih sistemov z možnostjo izbire izvajalca