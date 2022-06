Tretja etapa dirke je postregla s prvim ciljem navkreber. Zadnji klanec druge kategorije ni bil pretirano težek, zato se je za zmago pomerilo veliko število kolesarjev. V najmočnejši ekipi na letošnji dirki po Dofineji so vse moči usmerili v zmago Wouta van Aerta, ki je pred tem že dobil prvo etapo. Vsestranski belgijski kolesar se je odlično držal tudi v vožnji na ciljni klanec, kjer je bil v glavnini tempo zelo močan.

Van Aert je v manjše težave zapadel kilometer in pol pred ciljem, ko je zdrsnil na rep večje skupine kolesarjev. Na pomoč je priskočil prvi favorit za končno zmago in Van Aertov dober prijatelj Primož Roglič. Več kot očitno je bilo, da je imel ob premiku na čelo skupine dovolj moči, da se en kilometer do cilja sam odpelje zmagi na proti. Slovenec tokrat tega ni storil in se je podredil ekipni taktiki. Na čelu skupine je upočasnil tempo, da se je 27-letni Belgijec vrnil v pozicijo za zmago. Belgijec je bil v sprintu navkreber najmočnejši, a je ponovil napako Juliana Alaphilippa s spomenika Liege–Bastogne–Liege leta 2020. Van Aert je svojo 35. zmago v karieri začel slaviti prezgodaj, na ciljni črti pa je mimo njega švignil vztrajni Francoz David Gaudo, ki je na domačih cestah prišel do svoje devete zmage v karieri.

Na zadnjem klancu je imel težave z močnim tempom včerajšnji zmagovalec in nosilec rumene majice vodilnega Alexis Vuillermoz, ki je na koncu zaostal več kot pol minute. Zavoljo bonifikacijskih sekund se je v skupno vodstvo vrnil Van Aert, ki ima po novem šest sekund prednosti pred Gaudojem. Slovenski kolesarski šampion Roglič, ki je danes ciljno črto prečkal na 12. mestu, je v skupnem seštevku že na visokem 8. mestu. Za svojim ekipnim sotekmovalcem zaostaja 16 sekund.