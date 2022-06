Komisija za prihodnje leto predlaga proračun v višini 185,6 milijarde evrov v obveznostih in 166,3 milijarde evrov v plačilih. Ob tem bo na voljo dodatnih 113,9 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz sklada za okrevanje po pandemiji.

V osnutku proračuna za leto 2023, ki vsebuje podatke v obveznostih, Bruselj predlaga, da se iz sklada za okrevanje v okviru finančnega mehanizma za okrevanje in odpornost nameni 103,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev za gospodarsko rast in okrevanje po pandemiji in tudi za soočanje s posledicami vojne v Ukrajini.

Največ sredstev za kmetijstvo in regionalni razvoj

Naslednja postavka vključuje 53,6 milijarde evrov iz skupne kmetijske politike ter 1,1 milijarde evrov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Ta sredstva bodo glede na predlog komisije namenjena kmetom in ribičem ter za okrepitev odpornosti agroživilskega in ribiškega sektorja, tudi v luči pričakovanega pomanjkanja hrane na globalni ravni.

Za regionalni razvoj in kohezijo bo glede na predlog Bruslja prihodnje leto namenjenih 46,1 milijarde evrov, za podporo evropskim partnerjem in zagotavljanje interesov v svetu pa 14,3 milijarde evrov. Poleg tega komisija predlaga, da se za raziskave in inovacije prihodnje leto nameni 13,6 milijarde evrov, od tega 12,3 milijarde za program Obzorje Evropa. Ta program bo obenem prejel še 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in sklada Prihodnja generacija EU.

Za okolje dobrih 9 milijard evrov

Za ljudi, socialno kohezijo in vrednote bo v skladu s predlogom komisije namenjenih 4,8 milijarde evrov, od tega 3,5 milijarde za program Erasmus+. Bruselj ob tem predlaga 2,3 milijarde evrov za ukrepanje na področju okolja in podnebnih sprememb, vključno z 1,5 milijarde evrov za sklad za pravičen prehod. Ta sklad, ki je namenjen zagotovitvi enakopravnosti evropskih regij pri zelenem prehodu, bo prejel še 5,4 milijarde evrov iz sklada za okrevanje po pandemiji.

Za zaščito evropskih meja bo namenjenih 2,1 milijarde evrov, za stroške, povezane z migracijami, pa 1,6 milijarde. Od tega 1,4 milijarde za oskrbo migrantov in prosilcev za azil. Za izzive na področju obrambe komisija predlaga 1,2 milijarde evrov, za področje varnosti pa 689 milijonov evrov. Za program EU za zdravje predlaga 732 milijonov evrov, za evropski mehanizem civilne zaščite pa 147 milijonov.

Na Evropski komisiji zagotavljajo, da bo predlog proračuna še naprej zagotavljal mobilizacijo sredstev za naložbe v evropsko strateško neodvisnost, nadaljevanje gospodarskega okrevanja, trajnostni razvoj in ustvarjanje delovnih mest.

Potrebe, ki izhajajo iz ruske vojne v Ukrajini, bo komisija naslovila v dopolnjenem predlogu proračuna, ki ga bo predstavila v nadaljevanju leta.