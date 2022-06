Šumi je Pahorju danes predstavil delo komisije v preteklem letu in se pri tem posebej zadržal pri oceni stanja. Področja, ki po ugotovitvah letnega poročila še vedno niso uveljavljena kot standard primernega ravnanja in jim tako družba kot nosilci javnih funkcij ne namenjajo ustrezne pozornosti, so predvsem področja integritete, nasprotja interesov in nezdružljivosti funkcij. Kot pozitivno pa je poročilo ocenilo napredek pri prijavah premoženjskega stanja.

Kot so zapisali v uradu predsednika, je Pahor na sestanku soglašal, da je osrednja naloga vseh nosilcev javnih funkcij in organov javnega sektorja dvig politične kulture in dosledno ravnanje v skladu z visoko stopnjo integritete, kar predpostavlja upoštevanje vseh zakonskih omejitev in ugotovitev ter priporočil komisije. Samo tako bo boj proti korupciji lahko uspešnejši, sta ocenila s predsednikom KPK.

Pahor je tudi podprl nadaljnje delovanje KPK v prizadevanjih za krepitev pravne države, integritete in etičnosti, ki je osnova za zaupanje javnosti v delo komisije. To se v zadnjem času povečuje, zato se je zahvalil senatu komisije in zaposlenim za dosedanje uspešno delo ter sprejel povabilo za sodelovanje na jesenski okrogli mizi KPK z naslovom Integriteta v odnosu do legalnosti in legitimnosti.