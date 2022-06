Ukrajina že dlje časa Evropsko unijo poziva, naj ji podeli status kandidatke za članstvo v EU. Stališča glede tega vprašanja se razlikujejo, saj se opozarja, da so tudi zahodnobalkanske kandidatke za članstvo do pridobitve takšnega statusa morale izpolniti določene pogoje. Na evropskem svetu konec junija bi potem, ko je Ukrajina izpolnila dva vprašalnika evropske komisije glede podelitve statusa kandidatke, lahko razpravljali o takšni morebitni potezi Evropske unije. Toda obeta se tudi razprava o predlogih predsednika evropskega sveta Charlesa Michela, ki z vzpostavitvijo takoimenovane »Evropske geopolitične skupnosti«, ki bi jo sestavljale države Vzhodnega partnerstva in Zahodnega Balkana, predlaga spremembe v širitvenem procesu Unije. Vprašanje načina širitve in podeljevanja statusa kandidatk je sedaj spet na dnevnem redu Evropske unije.

Namesto, da bi kandidatka za članstvo za vključitev v EU morala izpolniti vse kriterije, Michel sedaj predlaga, da bi države po izpolnitvi kriterijev na posameznih področjih že lahko sodelovale na področnih svetih ministrov EU, njihova glas pa bi bil posvetovalne narave. Tako bi prihajalo do postopne in polne vključitve v Evropsko unijo, nov način vključevanja v EU pa naj bi za kandidatke predstavljal garancijo, da bodo nekega dne tudi res postale članice Unije. Proces približevanja bi lahko potekal tudi v obratni smeri, kar pomeni, da bi države utegnile izgubiti posamezne pridobljene pravice, če bi prišlo do poslabšanja na posameznih področjih denimo pri spoštovanju vladavine prava.

Kondratiuk: Ukrajina je pripravljena na status kandidatke

V takšnih okoliščinah ukrajinski predstavniki iščejo podporo, da bi jim Evropska unija podelila status kandidatke za članstvo. »Za nas je izrednega pomena, da Ukrajina pridobi status kandidatke. Zato si želimo podpore pri tem vprašanju,« je po pogovorih pri Fajonovi povedala podpredsednica Vrhovne rade Olena Kondratiuk. Kot je dodatno pojasnila, si za status kandidatke tako močno prizadevajo, ker si želijo, da pri tem vprašanju Putin ne doseže zmage in razdeli Evropsko unijo.

»Več kot 91 odstotkov prebivalcev podpira vstop Ukrajine v EU. (…) Ukrajina se ne bori le za svoj teritorij in svojo neodvisnost, ampak za celotno Evropsko unijo,« je dejala Kondratiukova. Ob tem, da se v Ukrajini zavedajo, da jih še čaka dolga pot do polnopravnega članstva v EU in da podpirajo tudi širitev EU na Zahodni Balkan, je Kondratiukova še poudarila, da je Ukrajina za status kandidatke pripravljena. Izpolnjujejo namreč 65 odstotkov vseh zahtev za potrditev statusa kandidatke.

Fajon: Status kandidatke ima velik simbolni pomen

»Slovenija si želi, da Ukrajina to vojno zmaga,« je povedala ministrica Fajonova in omenila, da sta se s sogovornico pogovarjali o humanitarni in vojaški pomoči Slovenije Ukrajini, za kar se je sicer Kondratiukova Sloveniji zahvalila. Na zunanjem ministrstvu so ta teden ustanovili posebno delovno skupino, ki bo Ukrajini pomagala pri zagotavljanju humanitarne pomoči, pa tudi pri pripravi članstva v Evropski uniji. Kondratiukova in Fajonova sta se po ministričinih besedah strinjali, da pot ne bo Ukrajine v EU ne bo lahka. »Status kandidatke ima velik simbolni pomen za končanje vojne v Ukrajini. Delali bomo v smeri, da Slovenija čim prej podpre status kandidatke Ukrajina za članstvo v EU. Ključno je izpolnjevanje kriterijev,« je še povedala Fajonova.

Kondratiukova se je Sloveniji zahvalila tudi za pomoč slovenskih strokovnjakov, ki bodo v okviru preiskave Mednarodnega kazenskega sodišča preiskovali vojne zločine na ukrajinskih tleh. Za vso pomoč se je zahvalila tudi prejšnji vladi Janeza Janše.