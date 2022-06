Z organiziranim napadom naj bi skušali kongresu preprečiti formalno potrditev volilne zmage demokrata Josepha Bidna na predsedniških volitvah novembra 2020.

Tarrio, ki formalno ni več predsednik skupine, v času napada na kongres ni bil v Washingtonu, ker so ga dva dni prej aretirali zaradi vandaliziranja transparenta skupine Črna življenja štejejo na zgodovinski cerkvi v Washingtonu. Kljub temu naj bi na daljavo vodil napad Ponosnih fantov na kongres.

Poleg njega so obtoženi še Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl in Dominic Pezzola. Vseh pet se že sooča tudi z drugimi obtožbami v povezavi z napadom na kongres v Trumpovem imenu. Sodni proces se bo začel avgusta v Washingtonu.

Zvezni tožilci so doslej podobne obtožnice vložili že proti članom protivladne milice Varuhi prisege in njenemu ustanovitelju Stewartu Rhodesu. Doslej so trije priznali krivdo in sodelujejo s preiskavo. V primeru obsodbe za zaroto za upor je zagroženih do 20 let zapora.