»Košarkarjem Crvene zvezde čestitam za naslov prvaka. Glede na vse, kar se je dogajalo, težko govorim o košarki. A kot pravi športnik vseeno čestitam nasprotniku za zmago. Vprašanje za vse ljudi na tem prostoru, ki delujejo v ligi ABA, je, ali se bo to kdaj končalo? Pravila morajo biti postavljena od prvega dne tekmovanja. Akterjem mora biti dovoljeno, da igrajo košarko, sodnikom, da sodijo in da naredijo vse, da se take stvari ne dogajajo. Od trenutka, ko sem prišel v Partizan, sem se trudil, da bi se strasti umirile in k temu bom stremel še naprej. Finalna serija je pokazala, da se mora nekaj spremeniti v ligi ABA. Za dobrobit košarke, ki jo imamo ljudje s tega prostora tako radi. Prvi incident – opomin, drugi – praznjenje dvorane. In sploh ni pomembno, kje se igra. Tako bi moralo biti vedno. Prvi sem bil strog do naših navijačev, vedno začnem pri njih, a nisem opazil, da bi bil tudi kakšen drug klub do svojih. Ko sem prišel v Partizan, so ljudje govorili, da lahko pričakujem marsikaj, a kaj takšnega nisem,« je bil po porazu in dogajanju potrt trener Partizana Željko Obradović.

Po koncu tekme je h klopi Partizana stekel Nikola Kalinić in se veselil na podoben način, kot se je Uroš Trifunović na četrti tekmi po zadeti trojki pred trenerjem Crvene zvezde Dejanom Radonjićem. »Finalna serija je bila težka in v neverjetnih okoliščinah. Najmanj od vsega se govori o košarki, a ta je bila odlična,« je povedal Dejan Radonjić in se opravičil Partizanu na obnašanju Kalinića. »Žal mi je, da se je Kalinić tako obnašal. Za to se opravičujem Partizanu. Kar sem rekel za Trifunovića, zdaj isto velja za našega košarkarja. Iskreno upam, da se bo nekaj spremenilo in da takšnih scen na tekmah ne bomo več gledali. Incidenti so se dogajali praktično na vseh petih obračunih. Kdo je začel in kdo je kaj naredil prvi, nima nobene veze. Kot sem že rekel, najmanj se govori o odlični košarki dveh vrhunskih klubov in to izgubljamo vsi.«