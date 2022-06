»Obstajajo verodostojna poročila, da Rusija krade ukrajinsko žito in ga prodaja za lasten dobiček. Zdaj pa Moskva kopiči tudi svoj izvoz hrane,« je na konferenci zunanjega ministrstva o vprašanjih prehranske varnosti dejal Blinken in predstavil razloge za strm porast svetovnih cen pšenice in drugih žit.

Poudaril je, da ruska mornarica še naprej preprečuje izvoz ukrajinskih pridelkov iz črnomorskega pristanišča v Odesi. »V silosih blizu Odese je ujetih približno 20 milijonov ton pšenice, ladje, dobesedno polne žita, pa so zaradi ruske blokade obtičale v pristanišču,« je dejal.

Pri tem je opozoril, da gre za namerno strategijo ruskega predsednika Vladimirja Putina, s katero želi prisiliti preostali svet, da popusti in odpravi sankcije proti Rusiji. »Z drugimi besedami, gre za izsiljevanje,« je še dodal.

Časnik New York Times je medtem v ponedeljek poročal, da je iz pristanišč pod nadzorom Rusije odplulo več tovornih ladij z ukradenim ukrajinskim žitom. ZDA naj bi o tem že opozorile 14 držav, večinoma v Afriki, saj so mnoge od njih odvisne od uvoza žita in se soočajo s pomanjkanjem hrane.

Predsednik Evropskega sveta v Varnostnem svetu ostro nad Rusijo zaradi prehranske krize

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je v ponedeljek v Varnostnem svetu ZN v New Yorku Rusijo obtožil, da povzroča globalno krizo hrane s tem, ko blokira izvoz ukrajinskega žita, zaradi česar je potem ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija odkorakal iz dvorane.

Nebenzija ni imel pravega odgovora na neposredno obtožbo Michela, da je bil osebno v Ukrajini in se je na lastne oči prepričal v resničnost tega, kar govori. Kot je dejal, je videl na milijone ton žita v kontejnerjih in na ladjah v pristanišču Odesa, ki so ga blokirale ruske vojaške ladje.

»Ruske vojaške ladje v Črnem morju, ruski napadi na transportno infrastrukturo in skladišča žita, njeni tanki, bombe in mine preprečujejo Ukrajini izvoz, sejanje in žetje"« je dejal Michel in dodal, da to viša cene hrane, potiska ljudi v revščino in destabilizira svetovne regije.

»Samo Rusija je odgovorna za to pretečo prehransko krizo,« je dejal. Rusija ne le, da blokira ukrajinsko proizvodnjo in izvoz hrane, ampak po Michelovih besedah tudi krade in strahopetno obtožuje druge.»Čista propaganda,« je dejal. Za Nebenzijo je bilo vse to preveč in se je dvignil ter odkorakal iz dvorane Varnostnega sveta.

Zasedanje Varnostnega sveta je bilo sicer sklicano z namenom obravnave spolnega nasilja Rusov v Ukrajini, vendar pa so se problemi s hrano izkazali za bolj pereče za svet.

Ukrajina in Rusija skupaj proizvedeta tretjino svetovne pšenice in ječmena ter polovico sončničnega olja. Ukrajinski veleposlanik Sergij Kislica je dejal, da je glavni problem, kako zagotoviti nemoten izvoz iz Odese in ob tem zagotoviti, da Rusija tega ne izkoristi za napad na mesto.

»Putinove pravljice, da je pripravljen zagotoviti ukrajinski izvoz pšenice, nimajo nobene zveze z realnostjo,« je dejal Ukrajinec in predlagal, da Rusija umakne svoje pomorske sile iz voda blizu Ukrajine ter zagotovi, da ne bo napadala pristanišča in tovornih ladij.