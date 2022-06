Dvoletnik na Floridi po nesreči ustrelil in ubil očeta

Na Floridi je dvoletni deček po nesreči ustrelil in ubil svojega očeta, potem ko sta njegova starša brez nadzora v torbi pustila nabito pištolo, so v ponedeljek sporočile lokalne oblasti. Tovrstne nesreče so v ZDA sicer dokaj pogoste.