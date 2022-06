Abramovič naj bi glede na sodno vlogo pravosodnega ministrstva ZDA sankcije kršil že samo s tem, da sta letali letos odleteli v Rusijo. Ker sta bili izdelani v ZDA, sta od 2. marca letos del ameriških sankcij. Abramovič je doslej že prodal nogometni klub Chelsea, sicer bi mu ga odvzeli Britanci.

Letali vredno 400 milijonov dolarjev naj bi bili trenutno bodisi v Rusiji bodisi v Dubaju. Newyorško zvezno tožilstvo je sporočilo, da bodo pozorni na obe letali in ju bodo zasegli takoj, ko se jim bo ponudila priložnost.

Abramoviča še dolgo ni pričakovati v ZDA, saj so mu poleg odredbe o zaplembi letal izdali še odredbo o zavestnem kršenju sankcij, katerih namen je preprečiti izvoz določenih tehnologij in dobrin v Rusijo. To mu lahko prinese denarno kazen, večjo od vrednosti obeh letal.

55-letni Abramovič je eden od številnih ruskih milijarderjev, ki so zaradi ruske agresije nad Ukrajino tarča mednarodnih sankcij.