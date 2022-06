Lavrov doma, ambasador ven

Uradna Moskva je bila primorana odpovedati obisk zunanjega ministra Sergeja Lavrova v Beogradu, ki bi moral potekati včeraj in danes, ker ni bilo poti, po kateri bi lahko prispel v Beograd. Sosednje države so prelet ruskega letala prepovedale skladno s sankcijami in niso bile pripravljene narediti izjeme za Lavrova, ki je tudi osebno na seznamu sankcioniranih. V Kremlju so se odzvali ostro, rekoč da gre za sovražno dejanje, pikro pa dodali še, da obiska ne bo, ker še niso izumili teleportacije. Moskva je nato na obisk povabila srbskega zunanjega ministra Nikolo Selakovića v upanju, da bo mogoče izpeljati vsaj to pot. Lavrov, sicer zelo dejavni vodja diplomacije, od začetka ruskega napada na Ukrajino 24. februarja potuje opazno manj, bo pa jutri v Turčiji, kjer bo tema tudi končanje blokade izvoza ukrajinskega žita.