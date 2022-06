Je Rafael Nadal najboljši teniški igralec v zgodovini? Sta to Novak Đoković ali Roger Federer? Spraševanje o tem je ta čas povsem brezpredmetno. Rafael Nadal je v tej sezoni nepremagljiv na turnirjih največje četverice, saj je osvojil tako OP Avstralije kot OP Francije ter z 22 zmagami za grand slam povišal vodstvo na večni lestvici, kjer ima dve lovoriki prednosti pred Srbom in Švicarjem. Zmage za grand slam so najpomembnejše v svetu tenisa, vsa druga statistika, med katero so najpomembnejši uspehi na sklepnih turnirjih najboljše osmerice, zmage na turnirjih serije masters in število tednov na prvem mestu svetovne lestvice, imajo manjšo vrednost. Dejstvo je, da bo v naslednjih letih konec vladavine najboljše teniške trojice vseh časov, takrat pa bo čas tudi za končni račun.

Medtem ko je Španec minula dva tedna navduševal v Parizu, kjer si je že 14. priboril naziv peščenega kralja, se je v bitki za novo lovoriko skrivala druga zgodba, o kateri je govoril ves svet. Razlog je bil namreč v tem, da Nadal deset dni pred začetkom Rolanda Garrosa praktično ni mogel stopiti na nogo, zato so bile njegove priprave na zanj najpomembnejšo tekmo sezono »osiromašene«, kot se je izrazil po zmagi.

Privilegiran, da sploh igra

Majorčan namreč trpi za Müller-Weissovim sindromom – redkim degenerativnim stanjem, ki prizadene kosti v stopalih. S to boleznijo Nadal živi že več let, rešuje pa jo na način, ki se ga je dokončno naveličal, in sicer s protibolečinskimi injekcijami. Ko smo včeraj spraševali slovenskega strokovnjaka, kakšne injekcije pravzaprav dobiva Rafael Nadal, smo dobili odgovor, da takšne, ki blokirajo senzorični del. To pomeni, da športnik bolečine dejansko ne čuti, medtem ko njegov motorični del, ki poganja mišice, ostaja neprizadet. Takšnega tretmaja si ne more privoščiti vsak športnik, če pa si ga lahko, je na neki način privilegiran. Strokovnjak je podal svoje mnenje, da so Nadalove ​izjave v dobršnem delu tudi medijsko napihnjene. Verjame, da mu ni lahko, a hkrati dodaja, da je lahko vesel, da lahko kljub neprijetnim injekcijam zmaguje in postavlja mejnike.

Če gre verjeti Nadalovim besedam, se je znašel na razpotju. Pravi, da ga bo razjasnil zelo hitro. Že ta teden bo namreč sporočil, ali bo od 27. junija naprej tekmoval na Wimbledonu ali ne. To bo odvisno od raziskav v tem tednu, ko bo skušal najti rešitev, da bo lahko igral še naprej po drugačnem zdravljenju. »Če bom lahko igral s pomočjo protivnetnih sredstev, potem bom igral, če bom potreboval injekcije, tega ne bom storil,« je odločen Rafael Nadal.

Tenis življenja

Po mnenju teniških strokovnjakov ni nobene logike, da bi po dveh zmagah na turnirjih za grand slam brez boja prepustil wimbledonsko lovoriko, ki jo je doslej osvojil dvakrat, ter ne naskakoval zmage na vseh štirih največjih turnirjih v koledarskem letu. Navsezadnje je pri 36 letih sploh prvič v položaju, da je dobil oba prva najmočnejša turnirja sezone. »Wimbledonskega turnirja ne bi izpustil za nič na svetu in si na njem želim tekmovati. A ne za vsako ceno. Zavedam se tudi, da me kmalu čaka odločitev, ali sem pripravljen opraviti večji operativni poseg in poskusiti rešiti težave. A po mojih do zdaj znanih informacijah mi tudi takšen poseg in dolga rehabilitacija ne bi zagotavljala, da bi lahko še kdaj igral tenis na najvišji ravni,« pristavlja 14-kratni zmagovalec Rolanda Garrosa.

»Če bo Rafael Nadal igral v Londonu, bo v mojih očeh prvi favorit,« izpostavlja nekdanji najboljši britanski igralec Tim Henman. Mats Wilander, ki je med Rolandom Garrosom delil svoja strokovna mnenja s televizijsko postajo Eurosport, dodaja: »Spomnite se Nadalovih prvih pariških zmag, ko je 90 odstotkov točk dosegal na enak način, tekmeci pa ga niso znali razorožiti. Danes je to precej težje storiti, saj 80 odstotkov točk dosega na različne načine. Ob tem, da vse bolje servira, da je z bekhendom precej agresivnejši, da pogosteje prihaja k mreži … Po mojem mnenju Rafael Nadal igra najboljši tenis svojega življenja.«