V Los Angelesu se je včeraj začel deveti vrh Amerik, srečanje voditeljev 35 držav Severne in Južne Amerike, le da niso bili vsi povabljeni niti ne bodo vsi prišli, kar je zadnje dni zasenčilo vse ostalo okoli vrha. Bela hiša je namreč do zadnjega skrivala, ali je povabila ali ne tudi voditelje Nikaragve, Venezuele in Kube. Izkazalo se je, da ne, uradno zaradi pomanjkanja demokracije in spoštovanja človekovih pravic, neuradno pa tudi zaradi pritiskov tako iz vrst demokratov kot republikancev. Kubanski predsednik Manuel Diaz Canel je sicer že prej dejal, da ne bo šel v Los Angeles, tudi če ga povabijo, v Beli hiši pa razmišljajo, kakšno vlogo bi dali Juanu Guaidoju, ki ga priznavajo za voditelja Venezuele, kjer ima vse vzvode oblasti v rokah nepovabljeni Nicolas Maduro.

Zaradi odločitve Bele hiše, da ne povabi vseh držav, pa je udeležbo odpovedal mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador, ki je ves čas vztrajal, da je to napaka. »Ne more biti vrha Amerik, če nanj niso povabljene vse države,« je dejal. Namesto njega bo v Kaliforniji zunanji minister. Mogoča je še kakšna odpoved. Odločitev Bele hiše je kritiziral tudi čilski predsednik Gabriel Boric. Bo pa na vrhu brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki ga jeseni čakajo volitve in se bo tudi dvostransko srečal z gostiteljem, Joejem Bidnom.

Deveto srečanje

Vrh Amerik je prvič potekal na Floridi leta 1994 na pobudo administracije ameriškega predsednika Billa Clintona v obdobju, ko so v Evropi in na zahodni polobli padli režimi. Prvi vrh je bil namenjen spodbujanju proste trgovine v regiji ter demokratičnih procesov. Odtlej se je zvrstilo še sedem vrhov, ki so praviloma na vsaka tri ali štiri leta. Tokratni vrh je deveti. Bela hiša si je za njegov slogan izbrala Grajenje trajnostne, odporne in pravične prihodnosti. Med temami so podnebne spremembe, trgovina in migracije, pri tej slednji bo posebej opazna odsotnost Obradorja. Ni pa pričakovati kakšnih velikih napovedi ali dogovorov. Prebivalci Los Angelesa pa se medtem ubadajo s pričakovano gnečo oziroma z dilemami, katerim prometnicam se do vključno petka, kolikor traja vrh, raje izogniti zaradi diplomatskih poti in zastojev.