Zakaj hudiča Šentilj

Ko je avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg včeraj zaključeval obisk v Ljubljani, so tudi avstrijski mediji precej natančno in hitro povzeli, kje nas Slovence žuli čevelj v sicer »odličnih prijateljskih odnosih«. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je namreč Schallenbergu položila na srce, naj Avstrija še enkrat preveri, ali je nadzor na mejnih prehodih med Slovenijo in Avstrijo res potreben, a ji je kolega z Dunaja odgovoril, da ne vidi druge alternative. O njegovi izjavi je mogoče upravičeno dvomiti.