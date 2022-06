Krivdo vali na zdravnike in policijo

Silvo Drevenšek, ki je na predlanski božič umoril bivšo partnerico in njene starše, obrambo še vedno gradi na tem, da so mu maligani zameglili možgane do neprištevnosti. Njegov odvetnik je na ponovljenem sojenju dosegel, da se bo stroka bolj poglobila v to, kakšni so bili vzroki za krvavo dejanje.