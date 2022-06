»Sem,« je selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek odgovoril na vprašanje, ali je po visokem porazu s Srbijo z 1:4 v Beogradu pomislil, da ima vsega dovolj. Po tekmi, ki je bila še ena razprodaja ugleda slovenskega nogometa in je bila zelo podobna tisti s Hrvaško (0:3) v Splitu, je v odgovorih med vrsticami nakazal, da razmišlja o slovesu. »Zdaj nas čaka tekma v Oslu, potem s Srbijo doma, nakar bo treba ugotoviti, kako naprej,« je izpostavil 60-letni Mariborčan.

Slovenijo je premagala B-ekipa Srbije

Poraz je še toliko bolj boleč, saj je Slovenijo premagala B-ekipa Srbije, ki je tako pokazala, kako širok je njen igralski kader. Slovenci so poudarjali, da je zmaga Srbije povsem zaslužena, izid realen, naposlušali so se tudi kritik, da je bil predvsem zaključek tekme razprodaja ugleda, ki si ga reprezentanca ne bi smela privoščiti. Slovencem se je v Beogradu ponovil Split. »To je bila tekma, na kateri je treba pokazati tudi 'jajca', ne pa se skrivati. Ko imaš na sebi dres, se moraš odzvati drugače. V prvi vrsti sem za vse odgovoren jaz, ki stvari vodim in postavljam. Tukaj ni veliko filozofije,« se je s pepelom posipal Kek. Odločno je zanikal, da so igralci neresni. »Odkar sem tukaj, nikoli nisem imel niti najmanjših težav z disciplino. Prizadevnost je na visoki ravni, redko se zgodi, da se kdo ne odzove vabilu. Tudi med igralci vlada vzdušje, ki je razen na igrišču dobro. Potem pride takšna tekma, ko gre vse, za kar si se trudil, v nič. Morda bo treba konkretno spremeniti stvari in poiskati nova imena ali pa bo treba iti od vrha navzdol. Smo sredi tekmovanja, čez štiri dni je nova tekma. Upam, da se vsi zavedamo, kako smo bili videti v Beogradu.«

Po blamaži v Splitu in neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki jih je Slovenija končala šele na četrtem mestu, so igralci in strokovni štab napovedali boljše čase, a je v ligi narodov, kjer so tekmeci iz srednjega evropskega razreda, znova vse po starem z neborbenostjo, anemičnostjo, nezbranostjo, neverjetno velikim številom napak … Proti Švedski je ostala praznih rok, ker ni izkoristila svojih priložnosti, proti Srbiji je dosegla gol iz edine priložnosti na tekmi, a je bilo v obrambi preveč napak. Eksperiment s tremi branilci očitno ne deluje, saj je Slovenija na štirih tekmah v tej postavitvi le proti Katarju mrežo ohranila nedotaknjeno (0:0), Hrvaška ji je zabila en gol (1:1), Švedska dva (0:2) in Srbija štiri (1:4). V zvezni vrsti je očitno pomanjkanje umetnika Iličića, napad je sterilen, saj sta oba gola v letu 2022 dosegla branilca: Bijol proti Hrvaški in Stojanović proti Srbiji. Vse bolj redke navijače, ki sploh še spremljajo tekme reprezentance, najbolj skrbi to, da je Slovenija izgubila prepoznavni DNK, ko je favorite spravljala v obup s kolektivnostjo, fanatično borbenostjo, nepopustljivostjo, nemško disciplino, balkansko predrznostjo in slovensko pridnostjo.

Oblak je edini, ki mu ni vseeno

Edina svetla točka reprezentance je kapetan Jan Oblak, ki je na Marakani preprečil še večjo katastrofo. Slovenija je nazadnje prejela štiri gole novembra 2008 na prijateljski tekmi z BiH v Mariboru ob porazu 3:4, selektor pa je bil Kek. »Vsi se zavedamo, da tole ni bilo za nikamor. Ničesar nismo pokazali. Nismo se držali tega, kar smo ponavljali ves teden. Težko dosegamo gole, zato jih ne smemo prejemati. Tokrat smo prejeli štiri, in to z lahkoto. Občutek je, da bi Srbija lahko dosegla še kakšen gol, če bi si to želela. To ne pelje nikamor in treba bo spremeniti marsikaj, da bomo vsaj blizu ekipam, s katerimi igramo. Na tej ravni ne bi smeli delati takšnih napak. Včasih delujemo v obrambi, kot da nam je vseeno, ali bomo prejeli tri, štiri, pet zadetkov,« je bil jasen kapetan Jan Oblak, ki je za svoje obrambe prejel aplavz vseh gledalcev na kultni Marakani.

Najbolj ga moti, da soigralci za reprezentanco ne dajo zadnjega atoma moči, ampak z govorico telesa sporočajo, kot da je nekaterim vseeno. »Vsak se mora zavedati, kaj pomeni igranje za Slovenijo. Klub lahko zamenjaš, reprezentance ne moreš. S ponosom prihajam na zbore reprezentance in zelo me boli, ko tekmo izgubimo na takšen način. Najlažje bi bilo odnehati, a tako se ne bo nič spremenilo. Na reprezentančne akcije je treba priti s pozitivno miselnostjo in pustiti srce na igrišču,« je soigralcem jasno sporočil Oblak in jim očital, da tekmecu dovolijo, da z njimi počne, kar hoče. Na vprašanje, kaj meni o napovedi selektorja Keka, da bo odločitev o nadaljevanju dela na slovenski klopi sprejel po koncu junijskih tekem, je odgovoril: »Po takšnih porazih je to pričakovana izjava. V določenih trenutkih prehitro izrečeš nekatere stvari. Predolgo iščemo način, kako spremeniti stvari. Upam, da do konca lige narodov najdemo model igre, ki nam ustreza, in v kvalifikacije za evropsko prvenstvo vstopimo s ciljem, da se nanj uvrstimo.« Medtem so se v Sloveniji že začela ugibanja, kdo bi lahko bil novi selektor. Edini, ki bi razbil idilično vzdušje, ki očitno uspava igralce, in izzval konflikt, je Zlatko Zahović, a dokler bo predsednik Radenko Mijatović, za to ni možnosti.