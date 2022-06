Kristijan Čeh je zmagal z 69,68 m v metu diska na tekmi atletske diamantne lige v maroškem Rabatu in z drugo zmago še povečal skupno vodstvo v disciplini. Njegov uspeh sta dopolnili slovenski atletinji; Neja Filipič je bila z osebnim rekordom tretja v troskoku (14,42 m), Tina Šutej pa je delila peto mesto v skoku s palico (445 cm). »Zmaga s skoraj 70 m, dvakrat mi je to uspelo, to je dobro. S tehnično izvedbo pa v Rabatu nisem bil najbolj zadovoljen. Že na na ogrevanju nisem začutil tehnike. Tudi začel nisem najbolje. To me je malo zbudilo, da ni tako lahko vreči daleč. Sem se skoraj razvadil, ko se na zadnjih tekmah serijsko dosegal velike daljave. Sredi tekme sem moral tako spremeniti razmišljanje, se osredotočiti na tehniko in potem mi je uspelo, naprej z metom za zmago, potem pa še z zadnjim, ko sem bil zadovoljen tudi s svojo tehniko,« je pojasnil Kristjan Čeh.

V metu diska je bil zbran praktično ves svetovni vrh. Drugi je bil aktualni olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (67,16 m), tretji pa Avstralec Matthew Denny, četrti na OI lani Tokiu (67,07 m). Peto mesto je osvojil nekdanji svetovni prvak Andrius Gudžius iz Litve (66,53 m), peto pa bronast na prejšnjih OI in SP Lukas Weisshaidinger iz Avstrije (65,64 m).

»Dosegla sem svoj največji uspeh v karieri in se tega zelo veselim. Praktično je manjkala le svetovna rekorderka. Počutila sem se, kot da bi bila na svetovnem prvenstvu. Iz tega sem potegnila motivacijo in energijo, svoje je dodalo izjemno navijanje in energija gledalcev. Pri najdaljšem skoku nisem imela pomoči vetra, tako da je to še več vredno. Pri enem od skokov, ko sem prestopila, se bila še precej boljša, tako da imam še rezerve. Sem dobro začela, prek 14 m in veljavnim skokom, kar je na taki tekmi zelo pomembno. Potem pa sem še stopnjevala,« je bila navdušena Neja Filipič, ki je denimo prehitela tudi Portugalko Patricio Mamona, olimpijsko podprvakinjo in nekdanja evropsko prvakinjo.