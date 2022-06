Pri Bostonu so bili po prvi tekmi finala lige NBA sila optimistični. Ne le da so premagali Golden State in »ukradli« prednost domačega terena, ampak jim je to uspelo kljub slabemu strelskemu večeru prvega zvezdnika ekipe Jaysona Tatuma, ki je dosegel zanj skromnih 12 točk. Na drugi tekmi je bil Tatum precej bolje razpoložen. Z 28 točkami je bil prvi strelec svojega moštva. A kaj, ko je bil tokrat praktično edini razpoloženi posameznik. V taki podobi Boston proti Golden Statu, pri katerem je Steph Curry zbral 29 točk, ni imel nikakršne možnosti za zmago. Finalna serija se zdaj seli v Boston.

Potem ko je Boston na krilih izjemne zadnje četrtine na prvi finalni tekmi pripravil presenečenje, tokrat podobnega ni bil sposoben. Znova, kar se jim v končnici dogaja često, so zatajili v tretji četrtini, ki jo je Golden State dobil kar s 35:14. »Ne sme se nam ponavljati vedno ena in ista zgodba. To moramo popraviti,« je bil jezen košarkar Bostona Al Horford. »Pokopale so nas izgubljene žoge. Ob tem smo dovolili, da je slaba igra v napadu vplivala na našo obrambo. Golden Statu smo dovolili preveč prostora pri metih, to pa je proti takšnemu moštvu smrtonosno,« je misli strnil Jayson Tatum. Čeprav je dosegel 28 točk, je Boston v času, ko je bil na parketu, »pridelal« kar 36 točk zaostanka. »Vse skupaj je že prav mučno. Eno in isto stvar se pogovarjamo že vso končnico. A besede same po sebi ne bodo prinesle sprememb, če jih ne udejanjimo na parketu. V finalu lige NBA si takšne četrtine ne smeš privoščiti. Mi smo si jo na obeh dozdajšnjih tekmah, pogosto pa tudi pred tem,« je jezen Bostonov Derrick White. Svoj pogled je predstavil tudi trener Ime Udoka. »Tema naših pogovorov je ves čas enaka, in če sem čisto iskren, nas začenja počasi najedati. Takšna stvar se nam ne sme več ponoviti, a to ponavljamo praktično od prve tekme končnice. Verjamem pa, da imamo dovolj kakovostne in zrele igralce, ki bodo znali reagirati na pravi način. Imamo dobro izhodišče pred tekmama pred našimi navijači – in to nas mora navdajati z optimizmom.«

Če ponavljajoče se težave v tretjih četrtinah Boston spravljajo ob živce, pa so pri Golden Statu ponosni na to, da so pokazali drugačen obraz in odnos. Draymond Green in soigralci niso popuščali niti za ped, ob dobrih obrambnih potezah pa nasprotniku dali vedeti, da ne bodo odnehali, in s tem še dodatno načenjali njihovo samozavest. »Morali smo narediti popravke pri svojem odnosu. Boston je odlična ekipa, česar smo se zavedali, a smo morda pred prvo tekmo mislili, da nam zmaga pripada kar vnaprej. Naučili smo se, da pri takem nasprotniku ne smemo niti za trenutek spustiti noge s pedala za plin,« je pojasnil Draymond Green, ki je obrambno nosil ekipo. »Pet minut po prvi tekmi sem vedel, kakšnega Draymonda bomo gledali na drugi tekmi. Videl in slišal sem točno tisto, kar se upal, da bom,« je razkril Steph Curry. Zavzetost igralcev pa je navdušila tudi trenerja Steva Kerra. »Vsi smo bili bolj zbrani in odločni. Videlo se je, da smo igrali precej bolj fizično. Po tem, kar smo videli na prvi tekmi, je bila to nuja.«