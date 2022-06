Pred slabim mesecem dni so aktualni evropski podprvaki, odbojkarji Slovenije, začeli priprave na poletno reprezentančno sezono. V tem času so odigrali tudi šest pripravljalnih tekem, po dve s Hrvaško, Srbijo in Bolgarijo. Skupna značilnost vseh tekem je, da niti na eni niso igrali v polni zasedbi, zato je pred začetkom letošnje lige narodov, v svoji uvodni sezoni je bila Slovenija na koncu četrta, še veliko neznank. Tudi zato, ker so slovenski odbojkarji v Braziliji brez treh stalnih članov prve sedmerice, podajalca Dejana Vinčića, sprejemalcev Tineta Urnauta in Klemna Čebulja, manjka pa tudi Alen Šket.

»Urnaut in Vinčić sta bila poškodovana, zato bosta ostala doma in bosta trenirala, prav tako je imel težko in naporno sezono Čebulj, ki se nam bo pridružil pozneje, ko jih bomo bolj potrebovali. Pripravljalne tekme so pokazale, da imamo širok nabor igralcev, tako da lahko rečem, da nam gre za zdaj vse po načrtih. Pred prvim turnirjem je veliko neznank tudi pri drugih ekipah, toda ne glede na vse bo najbolj pomembno, na kakšni ravni bo naša igra in kako hitro se bomo lahko prilagodili tekmecu,« je pred uvodno tekmo lige narodov popolnoma miren Avstralec Mark Lebedew, ki bo imel z Američani svoj prvi uradni nastop na slovenski klopi.

»Prvi vtisi o novem selektorju so pozitivni, šele na prvih tekmah, ko bo več pritiska, pa bomo videli, kako se obnašamo na igrišču in kako se ujamemo med sabo. Dejstvo je, da nas v Brasilii čaka velika sprememba, kar se igralcev na sprejemalskem položaju tiče, toda Rok Možič in Žiga Štern sta že zdaj zelo dobra igralca. Prvi turnirji bodo za vse reprezentance še neko uvajanje, tipanje in iskanje pravih občutkov, v nadaljevanju pa se bo zagotovo igralo na rezultat, saj se bodo vsi, vključno z nami, želeli uvrstiti na zaključni turnir najboljše osmerice,« je enega od osnovnih ciljev slovenskih odbojkarjev razkril Gregor Ropret, ki bo v odsotnosti Vinčića prvi slovenski podajalec.

»Vsekakor upam, da bo moja vloga v reprezentanci večja, kot je bila doslej. Upam, da bom veliko na igrišču, želim ves čas igrati in pomagati ekipi, da bi dobila čim več tekem. Lani smo bili v svoji krstni sezoni lige narodov četrti, letos bo prvi cilj zaključni turnir, seveda pa bo vrhunec reprezentančne sezone svetovno prvenstvo. Zagotovo se nam bo na prvih tekmah poznala odsotnost nekaterih izkušenih igralcev, bodo pa mladi dobili več priložnosti,« je Ropreta dopolnil dvajsetletni Rok Možič, ki se veseli tudi tega, da v letošnji sezoni liga narodov ne bo potekala v »mehurčku« kot lani v Riminiju.

Še beseda, dve o prvih slovenskih nasprotnikih, Američanih. Po lanskem desetem mestu na olimpijskih igrah bo njihov selektor John Speraw na prvem turnirju računal le na štiri igralce iz Tokia, sprejemalce Davida Smitha, Aarona Russla in Thomasa Jaeschkeja ter korektorja Kyla Ensinga. V ekipi bo ob šestih novincih v ameriškem dresu tudi libero Kyle Dagostino, ki je dve leti igral za ACH Volley in je v preteklosti že igral v ligi narodov, tako kot Josh Tuaniga, Jeff Jendryk in Jake Hanes.

V nadaljevanju turnirja, drugi turnir se bo hkrati igral v Ottawi, bodo slovenski odbojkarji v petek ob dveh zjutraj po srednjeevropskem času igrali z gostitelji turnirja, v soboto pa jih čakata še tekmi z Avstralijo (2.00) in Kitajsko (23.00). Od 21. do 26. junija bodo izbranci Lebedewa igrali v Quezon Cityju na Filipinih proti Nizozemski, Argentini, Italiji in Japonski, od 6. do 10. julija pa v Gdansku še proti Srbiji, Bolgariji, Iranu in Poljski. V rednem delu lige narodov se ne bodo pomerili s Kanado, Francijo in Nemčijo.

Zaključni turnir osmerice bo od 20. do 24. julija v Bologni. Naslov brani Brazilija.