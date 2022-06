Obtožnica je Voduška bremenila, da je junija 2012 skupaj s Stanislavom Gabercem zato, da bi drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, prek direktorja Uniorjevega hčerinskega podjetja Rhydcon Vinka Stiplovška poskušal s pridobljenimi obremenilnimi dokumenti izsiljevati takratnega direktorja Uniorja Gorazda Korošca.

V zameno, da ne objavi obremenjujočih dokumentov - ti so sicer po julija 2012 podanih samoprijavah pozneje privedli do obsodb in pogojnih zapornih kazni za Korošca in Stiplovška - naj bi Vodušek po navedbah tožilstva zahteval protipravno premoženjsko korist, ki jo je želel pridobiti za Gaberca, Voduškovo podjetje Info TV in za vir, ki je priskrbel dokumente o spornem ravnanju vodstva Uniorja in Rhydcona.

Slovenjgraško sodišče tem očitkom v ponovljenem sojenju ni pritrdilo. Sodnica Marjeta Vezonik je v danes izrečeni oprostilni sodbi in obrazložitvi sodbe med drugim dejala, da tričlanski senat po izvedenem obsežnem dokaznem postopku in posvetu ni ugotovil obstoja kaznivega dejanja. Sodišče med drugim ugotavlja, da ni dokazov, da je s strani Voduška šlo za izrečene grožnje, prav tako ni dokazov, da bi domnevna grožnja povzročila pri oškodovancu Korošcu kakšne posledice.

Vesel, da je »konec agonije«

Vodušek, za katerim je več kot 30-letna novinarska kariera, je ves čas postopka krivdo o poskusu izsiljevanja zavračal. Ob današnjem izreku oprostilne sodbe so ga preplavila čustva, po izreku je dejal, da je vesel, da je po desetih letih konec agonije. Meni, da je v tem primeru šlo za tipično strateško tožbo oz. slapp tožbo proti njemu kot novinarju. »Jaz sem bil na sodišču zaradi tega, ker sem nekoga poklical in ga vprašal, ali držijo navedbe v dokumentih. To je vse,« je ponovil v izjavi za medije. Dodal je, da ga je desetletje sojenja finančno in čustveno izčrpalo, zato tudi težko reče, da je danes zelo vesel.

Z izrečeno oprostilno sodbo je zadovoljna Voduškova zagovornica, odvetnica Anita Peček Stramšak. V zaključnih besedah je danes med drugim izpostavila vlogo, ki jo je v celotnem dogajanju imel odvetnik Jožko Gregorovič, v sodelovanju s katerim si je Korošec po njenih besedah "kupoval čas", preden je nato pristopil k samoprijavi, njuno delovanje pa je bilo po njenem usmerjeno tudi v zmanjšanje pomena Koroščevih lastnih nezakonitih ravnanj.

V okviru Gregorovičeve pisarne so sicer po navodilu Korošca potekali pogovori o zadevi, ki so nato med drugim vodili tudi v pogovore o možnostih oglaševanja Uniorja na Voduškovi televiziji, česar pa sicer Korošec nikoli ni nameraval izvesti.

Toćilstvo napoveduje pritožbo

Tožilstvo pa se z danes izrečeno oprostilno sodbo ne strinja in je že napovedalo pritožbo. »Gre za popolni preobrat v zadevi,« je po izreku sodbe za medije dejala okrožna državna tožilka Natalija Pogorevc Mlakar, ki je za Voduška zahtevala eno leto in štiri mesece zaporne kazni. Tožilka je ocenila, da je sodišče v obrazložitvi razlogov za oprostilno sodbo zelo sledilo zagovoru obdolženega Voduška.

Danes je sicer tožilka predhodno predstavila nedavno spremenjeno obtožnico. Med drugim je v spremenjeni obtožnici skrajšano obdobje očitka, ki je bilo po novem opredeljeno v času od 12. do 28. junija 2012, ko so potekali pogovori v Gregorovičevi odvetniški pisarni v Šentjurju. V spremenjeni obtožnici je tudi navedeno, da je bil namen in motiv kaznivega dejanja med drugim tudi ta, da se pokrije dolg Info TV do družbe MIF Invest v višini 160.000 evrov.

Obramba je v sojenju Vodušku med drugim neuspešno zahtevala izločitev dokazov, ki so bili pridobljeni s prisluhi in prikritimi preiskovalnimi ukrepi. Ti so, kot je znano, med drugim tudi vodili v aretacijo Voduška na Trojanah 12. julija 2012, potem ko je prejel 50.000 evrov od tajnega policijskega delavca Rudija, ki se je Vodušku predstavil kot pooblaščenec Korošca.

A ti dokazi po pojasnilu tožilke »nikoli niso bili predmet obtožbe«. Voduškova zagovornica pa je danes v zvezi s tem dejala, da se obtožnica zaključi 28. junija, dokazi, za katere so še vedno prepričani, da so bili pridobljeni nezakonito, pa zajemajo obdobje od 5. julija 2012 naprej, zato sodišče teh dokazov po njenih besedah ni upoštevalo.

V tej zadevi je sicer slovenjgraško sodišče Vodušku septembra 2018 izreklo obsodilno sodbo, in sicer zaporno kazen in enoletno prepoved opravljanja novinarskega poklica. A je po pritožbi višje sodišče sodbo razveljavilo in sojenje vrnilo na prvo stopnjo pred nov senat.

Stroški sodnega postopka bodo šli v breme proračuna, Gorazda Korošca pa je sodišče z njegovim premoženjsko-pravnim zahtevkom napotilo na pravdo, je v danes izrečeni sodbi še povedala sodnica Marjeta Vezonik.

Sicer pa je v zvezi s to zadevo bil prvotno soobtožen tudi omenjeni Stanislav Gaberc, ki je krivdo priznal že oktobra 2013 na sojenju pred celjskim sodiščem in bil tudi že pravnomočno obsojen.