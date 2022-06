Kolesarska konferenca za petičneže

Prihodnji teden bo Ljubljana gostila konferenco Velo-city 2022, ki jo mestni piarovci razglašajo za prireditev, ki bo mesto postavila na vrh evropskih kolesarskih prestolnic. Ljubljančani so se seveda nadejali, da bodo na predavanjih in pogovorih lahko izvedeli več o dobrih praksah drugih mest, ki bi jih lahko v prihodnosti zahtevali od ljubljanskih mestnih uradnikov. Ja, res bodo vse to lahko izvedeli, a le, če plačajo kotizacijo, ki znaša 975 evrov, s popustom za študente in prebivalce držav v razvoju pa stane vstop borih 600 evrov.