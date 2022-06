Kranj. »Po dveh sušnih letih se bo to poletje v Kranju res veliko dogajalo,« je poudaril kranjski župan Matjaž Rakovec in napovedal vrsto dogodkov, od glasbenih koncertov do športnih tekmovanj. Mestna občina Kranj bo za program Prešernega poletja prispevala okoli 100.000 evrov, njegova vrednost pa sicer znaša vsaj trikratnik te vsote, je pojasnil Klemen Malovrh. Kot je povedal, se bo v mestu v treh mesecih zvrstilo okoli 160 dogodkov, še približno sto pa prirejajo na kranjskem podeželju. »Skupaj tako načrtujemo skoraj 300 dogodkov, kar pomeni približno sto na mesec. To je res veliko in Kranj bi se lahko kar oklical za mesto z največ dogajanja glede na število prebivalcev,« je ocenil Malovrh.

Dogodki se bodo vrstili vsak teden od torka do sobote. V sodelovanju z Gorenjskim muzejem, Prešernovim gledališčem in Mestno knjižnico Kranj bodo ob torkovih večerih na vrtu gradu Khislstein potekali literarni pogovori in gledališke predstave pod skupnim naslovom Torkov kulturni vdih. Ob sredah bodo pod grajsko lipo gradu Khislstein nastopila znana imena iz sveta glasbe, med njimi Rade Šerbedžija, Vlado Kreslin, Ditka in Feri Lainšček, Maja Keuc Amaya in Uroš Perič, Predin in Mef, družina Krajnčan, skupini Pliš ter Manouche in Neisha. Ob četrtkovih večerih bo glasba odmevala na Maistrovem trgu. Petkove popoldneve bo zaznamoval niz dogodkov Kr' petek je! s tržnico na Glavnem trgu, petkove večere pa bo znova poživila glasba. Na Pungertu bodo zlasti jazz koncerti, v amfiteatru letnega gledališča Khislstein pa bodo nastopila znana glasbena imena z različnih področij glasbe. V Khislsteinu se tako obeta sezona presežkov tako po številu dogodkov kot po odmevnosti programa. Od junija do septembra se bo zvrstilo več kot 60 dogodkov. Med nastopajočimi bodo Perpetuum Jazzile, Gibonni, Magnifico, Hamo & Tribute 2 Love, Siddharta, Nina Pušlar, Helena Blagne, Mi2 in Petar Grašo. Za veliki finale bo 17. septembra na sporedu koncert ob 70-letnici Andreja Šifrerja.

Za uvod California

Poletje v Kranju se začenja že ta petek, ko bo po 18 letih premora ponovno nastopila kranjska glasbena skupina California. Kot je povedal pevec in kitarist Matjaž Zupan, so se s člani skupine odločili, da obeležijo 33. obletnico nastanka skupine, pri čemer so nazadnje nastopali pred 18 leti. »Zaenkrat je ta ponovna združitev enkratno dejanje, potem pa bomo videli, koliko bo energije in volje za naprej. Mislim pa, da voljo imamo,« je dejal Zupan in povedal, da ima pripravljenih tudi kar nekaj novih pesmi, ki še niso bile izdane.

Poleg glasbenih bodo poletje v Kranju popestrili tudi številni drugi dogodki. Prihodnji teden pripravljajo 2. filmski festival KRAFFT, potekal bo tudi niz dogodkov KR-kult-ura, pri katerih moči združujejo Glasbena šola Kranj, kranjski pihalni orkester in Zveza kulturnih društev Kranj. Od 24. junija do 3. julija bo Kranj znova gostil najstarejši mladinski festival v Sloveniji Teden mladih. Celo poletje bo potekal festival sodobnega kolaža KAOS, konec julija bo tradicionalni Kranfest, avgusta pa prav tako tradicionalni Jazz kamp Kranj. Ob sobotah bodo v KluBArju večeri z okusom, 23. junija pa znova Kranjska okrogla miza.

Septembra bo Kranj prvič gostil uradni dogodek za amaterske kolesarje iz serije Tour de France, medtem ko sta j ulija na koledarju kolesarska dirka za veliko nagrado Kranja in državno prvenstvo v odbojki na mivki.