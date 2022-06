Nova Gorica. Lansko jesen so novogoriške kriminaliste kolegi iz italijanskega Gradeža obvestili o kriminalni združbi iz Slovenije, ki naj bi drogo preprodajala tudi v Italiji. Stekla je skupna in očitno dobro vodena akcija, ki se je prejšnji teden končala s hišnimi preiskavami in aretacijami osumljenih. 36-letnega državljana Slovenije so v Italiji prijeli tamkajšnji policisti. Pri njem so našli večjo količino droge, dve pištoli in ponarejen denar. Možakar je v priporu in ga bodo obravnavali italijanski pravosodni organi. Je bil pa več kot očitno tesno povezan z devetimi osumljenimi na naši strani, štiri so aretirali prejšnji teden, za tri je preiskovalni sodnik odredil pripor. Več podrobnosti je včeraj predstavil vodja novogoriških kriminalistov Marino Pangos.

»Že na samem začetku preiskave smo o vsem obvestili tožilstvo in potem dobili tudi dovoljenje za izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov. V sredo zjutraj je skoraj sto policistov opravilo osem hišnih preiskav. Sedem na področju PU Nova Gorica in eno na ljubljanskem. Osumljenih kaznivih dejanj s področja izdelave in prodaje prepovedane droge je devet državljanov Slovenije, starih od 33 do 64 let. Nekatere smo zaradi enakih kaznivih dejanj obravnavali že prej, nekatere prvič. Trije, ki so v priporu, so doma iz Ajdovščine, Nove Gorice in okolice Nove Gorice,« je razložil Pangos.

Združba je z drogo oskrbovala tržišče od Ajdovščine prek Nove Gorice do sosednje Furlanije. V hišnih preiskavah so zasegli štiri kilograme posušene konoplje, 200 gramov amfetaminov, nekaj heroina in nekaj kokaina. Ter seveda gotovino, telefone, opremo in tudi ponarejene evrske bankovce ter ponarejene recepte. »Združba je delovala od lanske jeseni, ocenjujemo, da so prodali bistveno več, kot smo jim zdaj zasegli. Nekaj ovadb s področja ponarejanja denarja in javnih listin bomo še spisali,« je še povedal prvi novogoriški kriminalist.

Zelo pomembno pa je bilo tudi odkritje laboratorija za izdelafo metamfetaminov, v katerem so zasegli večje količine snovi, ki so potrebne za izdelavo te sintetične droge. Na podlagi zaseženih pripomočkov in embalaže že porabljenih sestavin bodo izdelali strokovno mnenje, koliko te droge jim je v tem času uspelo izdelati.