Zgodba se je začela leta 2006, ko si je takrat 32-letnica iz Splita za tarčo izbrala 44 let starega moškega, ki je živel sam. Nekako se je dokopala do informacije, da možakar še vedno hudo trpi za izgubo študentske ljubezni, v katero je bil do ušes zaljubljen. Opremljena s podatkom o njegovi obsesiji je po telefonu stopila z njim v stik in se mu predstavila kot ona, izgubljeno, a znova najdeno nekdanje dekle, je pokazala kriminalistična preiskava. Pošiljala mu je lažne fotografije, sporočila so bila polna upanja, nežnosti in ljubezni, sčasoma ga je prepričala, da je ona resnično ženska njegovega življenja, ki se želi vrniti v njegov objem, se z njim poročiti in srečno živeti do konca njunih dni. Še pred tem pa je morala urediti nekaj stvari, končati študij. A je imela težavo, saj za to ni imela denarja.

Prevara trajala 16 let

Na srečo ga je imel on in komaj je čakal, da jo reši vseh finančnih tegob. Po poročanju hrvaških medijev ji je na mesec nakazoval okoli 700 evrov, kar morda niti ne bi bilo tako zelo hudo, če ne bi ta neverjetna zgodba trajala kar šestnajst let. V tem času ga je manipulacije vešča prevarantka ogoljufala za najmanj 110.000 evrov. Ali je v katerem koli trenutku možakar pomislil, da vsa situacija smrdi, saj se s svojo ljubeznijo v vseh teh letih očitno nikoli nista srečala v živo, ni jasno. Ve pa se, da je v idili živel vse do trenutka, ko so na njegova vrata potrkali policisti in ga obvestili, da je žrtev prevare. Po informacijah časnika Jutarnji list so se morali policisti zelo potruditi s prepričevanjem 60-letnika, da je on resnična žrtev prevare, saj jim nikakor ni verjel in je samo ponavljal, kako se bo ta ženska kmalu vrnila v njegov objem. Pa se ne bo.

Policisti so zgodbo razkrili bolj ali manj po naključju. Goljufinjo so namreč začeli preiskovati zaradi suma, da je leta 2019 pod krinko zaposlene na davčni upravi možakarju »pomagala« pri odpisu dolga in ga oškodovala za več kot dva tisoč evrov, leto pozneje pa si je od 39-letnice zaradi domnevnega slabega finančnega stanja »izposodila« 800 evrov, ki jih ni nikoli vrnila. Grozi ji večletna zaporna kazen.