In sedaj v Slovenijo. Kot tat v temi se je tiho, neopazno pričela širiti kultura nasilja tudi pri nas. Najprej z brutalnim javnim diskurzom. Žalitve, podtikanja, izključevanja. Nato z zlorabo represivnega aparata države. Nato z omejevanjem pravic in svoboščin. S toleriranjem nekakšnih paravojaških karnevalov, z vsegliharstvom do preteklosti in tako naprej in tako nazaj. Glorificiranje slovenske vojske in demoniziranje »mirovnega inštituta« med drugim. Procesi, ki so bili še pred desetletjem povsem nezamisljivi in nepredstavljivi, so dobili domovinsko pravico. Ljudje so na robu živčnega zloma, s krvavimi blazinicami od udarjanja po tipkovnici. Res je: nihče na nikogar ne strelja, a v mislih in besedah smo že mnogi dobili batine. x Večer v soboto