Čarovništvo in kulti v sobivanju z bogovi

V Atriju ZRC SAZU bo do srede potekal 13. Grošljev simpozij, nekoliko tudi v duhu 13. obletnice, pod naslovom Zdaj zavezale smo grde jezike: Vraževerje in čarovništvo v antiki. Morda prevladuje vtis, da so se s čarovništvom v Evropi soočali zgolj v »mračnem« srednjem veku, a ljudje so že od nekdaj iskali dialog z onostranstvom – zato tudi antika ni bila izjema.