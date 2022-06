Vaški pek je bil včasih gospod

Marija Prajner je Mariborčanka in ena izmed prvih slovenskih pekovk, ki so končale šolanje pri znanem učitelju pekarstva Francu Vukoviču, ki velja za najvidnejšega slovenskega strokovnjaka v pekarstvu. Prajnerjeva je danes sicer že v pokoju, a še vedno z veseljem mesi in peče kruh. Dolga leta je bila učiteljica pekarstva in slaščičarstva, predavateljica in mentorica tečajev o peki kruha, je soavtorica dveh učbenikov in knjig o peki kruha ter ocenjevalka pekovskih izdelkov. V desetletjih dela v pekarstvu se je je prijel naziv mati kruha.