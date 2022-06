Ameriška filmska akademija obožuje velike igralske preobrazbe, spomnimo se samo Matthewa McConaugheyja v Klubu zdravja Dallas (2013), Charlize Theron v filmu Pošast (2003), Nicole Kidman v Urah do večnosti (2002), Joaquina Phoenixa v nedavnem Jokerju (2019) in številnih kreacij Christiana Bala (Borec, Mož iz ozadja, Ameriške prevare). Tudi Bradley Cooper očitno pripravlja eno izmed takšnih izjemnih transformacij. A če je za vlogo v vojni drami Ostrostrelec pridobil 20 kilogramov, lahko na prvih fotografijah s snemanja biografske drame Maestro o življenju ameriškega dirigenta in skladatelja Leonarda Bernsteina vidimo, da je igralec s pomočjo maske pridobil leta. V filmu bo Bernsteina portretiral skozi več desetletij, vse do njegove smrti zaradi srčnega zastoja.

Cooper sicer prvič po glasbeni drami Zvezda je rojena (2018) tudi režira, mesto pa mu je po poročanju tujih medijev odstopil Steven Spielberg, ki je poleg Martina Scorseseja med producenti filma, ki nastaja pod okriljem Netflixa. Cooper je bil do zdaj za oskarja v različnih vlogah pred in za kamero nominiran kar devetkrat, pod nov projekt pa se podpisuje tudi kot producent filma in z Joshem Singerjem soavtor scenarija. Ameriški igralec je projekt prevzel v času, ko je končeval snemanje omenjenega filma Zvezda je rojena, v katerem je igral s pevko Lady Gaga. Takrat sta ga sicer po pisanju Varietyja bolj zanimala režiranje in pisanje za film, vendar je sprva pristal zgolj v glavni vlogi, kasneje pa, kot rečeno, prevzel še druge obveznosti. Film o Bernsteinu, ki se je rodil v Massachusettsu in je z desetimi leti začel igrati klavir, bo predstavil tudi zapletene odnose z njegovo ženo, čilsko igralko Felicio Montealegre, ki jo bo upodobila britanska igralka Carey Mulligan (Obetavna mladenka, Veliki Gatsby). V filmu bodo igrali še Matt Bomer, Jeremy Strong in Maya Hawke.

Leonard Bernstein je bil eden najslavnejših ameriških dirigentov in skladateljev. Dirigiral je skoraj vsem večjim ameriškim orkestrom, od leta 1958 do leta 1969 pa je bil glasbeni direktor Newyorške filharmonije. Nastopal je tudi kot operni dirigent in koncertni pianist. Svetovno slavo je požel z glasbo iz broadwayske produkcije Petra Pana in Zgodbe z zahodne strani, ki jo je dvakrat filmsko interpretiral tudi Hollywood. Nazadnje lani, ko je remake režiral prav Spielberg, film pa je zbral sedem nominacij za oskarje. Bernstein je sicer pogosto dirigiral kar izza klavirja, zaslužen pa je tudi za popularizacijo klasične glasbe v televizijskih oddajah; številni posnetki njegovih strokovnih, a tudi poljudnih, vpadljivih nastopov še danes pričajo o njegovem geniju. Kako bo Cooper v drugo združil režisersko in igralsko vlogo in kaj bo povedal o karizmatičnem velikanu glasbe iz 20. stoletja, pa bomo videli že prihodnje leto.