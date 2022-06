Današnjega sestanka so se poleg ministrice za notranje zadeve udeležili še državna sekretarja Tina Heferle in Branko Lobnikar, vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Gregor Novak ter predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko in predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš.

Vodstvo ministrstva je podprlo delo policijskih sindikatov in pohvalilo njuno vlogo tudi v zadnjih dveh letih, ko sta opozarjala na kršenje vladavine prava, so zapisali v sporočilu ministrstva.