Tudi druga etapa po Dofineji je bila razgibana in je v 170 kilometrih vsebovala štiri kategorizirane vzpone. Že na začetku etape se je v beg podalo šest kolesarjev, ki si je privozilo tudi pet minut prednosti. Stanje v glavnini je večinoma nadzirala ekipa Jumbo-Visme, ki si je želela nove zmage z Woutom van Aertom, ves čas pa so skrbno pazili tudi na svojega kapetana Primoža Rogliča.

Ob prečkanju tretjega in hkrati najtežjega vzpona dneva, ki je bil na sporedu 60 kilometrov do cilja, je v ospredju ostalo le še pet kolesarjev, glavnina pa je bila vse bližje. A ubežniki se niso predali, odlično so sodelovali in za zadnjih 12 kilometrov ohranili minuto prednosti. Sledili so še trije kratki vzponi, eden je bil kategoriziran. Ubežniki so sodelovali odlično, Jumbo-Visma pa v glavnini ni dobila nobene pomoči. Ko so prevozili vse vzpone, je bila prednost še vedno 25 sekund in ob taktiziranju nizozemskega moštva je znova narasla na več kot pol minute. Belgijski zvezdnik si je želel nove zmage in sotekmovalce pozval k polnemu napadu. V lovu na ubežnike je Van Aertu pomagal tudi Roglič, a lov se je začel prepozno.

Pet kolesarjev v ospredju je odlično prevozilo zadnji, tehnično zahteven, kilometer. Z zgodnim napadom je poskusil Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), ki pa je svojo moč porabil nekoliko prehitro. Najbolje taktično se je zaključka lotil Alexis Vuillermoz, ki je prehitel Andersa Skaarsetha (Uno-X) na drugem in Le Gaca na tretjem mestu. Glavnina je na koncu zaostala pet sekund, v sprintu najboljših kolesarjev pa je bil znova najhitrejši Van Aert, ki pa je s petim mestom tudi izgubil majico vodilnega v skupnem seštevku. To si je po koncu etape nadel današnji zmagovalec Vuillermoz.